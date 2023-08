Cognizant: Weiteres Kurspotenzial vorhanden

Nachdem Cognizant im Bereich von 51,33 US-Dollar Ende letzten Jahres einen Trendwendepunkt gefunden hatte, kam es in einer ersten Kaufwelle zu Kursgewinnen an 70,86 US-Dollar und damit in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer konnte diese Hürde zuletzt aber gemeistert werden, zudem drängt sich noch der Verdacht einer inversen SKS-Formation seit Juni letzten Jahres auf. Diese Gemengelage deutet zukünftig auf eine positive Entwicklung der Aktie hin, wovon mittelfristig orientierte Investoren überdurchschnittlich profitieren könnten.

Um Stabilisierung bemüht

Besonders der Bereich um den EMA 200 bei 68,25 US-Dollar ist ausschlaggebend für eine positive Entwicklung der Cognizant-Aktie in den Bereich von 77,37 und darüber 82,73 US-Dollar. Nur ein nachhaltiger Anstieg auf Wochenschlusskursbasis dürfte dieses Long-Szenario wahr werden lassen und würde sich dann entsprechend für ein Investment anbieten. Gerät die Aktie dagegen stärker unter Druck und fällt mindestens unter 64,68 US-Dollar zurück, dürfte es zu einem Aufwärtstrendbruch mit entsprechendem Korrekturpotenzial auf 58,16 US-Dollar kommen.