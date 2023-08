DAX: Weiter im Abwärtssog

Während sich der Deutsche Aktienindex DAX am Donnerstag im Bereich von 15.700 Punkten versucht hatte zu stabilisieren, wurden diese Bemühungen rasch durch die negativen US-Börsen zunichtegemacht. Am Ende wurde die markante Unterstützung der letzten Tage aufgegeben, eine weitere Verkaufswelle zeichnet sich nun in Richtung des EMA 200 ab.

Tagesschlusskurs unterhalb von 15.700 Punkten dürften nun weitere Verluste auf 15.629 und schließlich 15.542 Punkte nach sich ziehen. Ein erweitertes Ziel könnte sogar der noch immer ansteigende EMA 200 im Bereich von 15.390 Punkten darstellen. Dann aber dürfte das Abwärtspotenzial vorläufig ausgeschöpft sein.

Auf der Oberseite sind durch den gestrigen Rückfall für den Index weitere Hürden hinzugekommen, zunächst bei 15.700 Punkten, darüber am EMA 50 bei 15.844 Zählern und schließlich 16.000 Punkten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen (Kernrate) per Juli vorgelegt, um 11:00 Uhr folgen europaweite Verbraucherpreise aus Juli (endgültig). Die letzte planmäßige Nachricht werden die US-Amerikaner mit dem Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr liefern.