MODERNA - Gestern ein Gewinner, morgen wieder ein Verlierer?

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 106,240 $ (Nasdaq)

Die Moderna-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 497,449 USD aus dem August 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis 13. Juni 2022 auf ein Tief bei 115,16 USD und damit minimal unter die Unterstützung durch das log. 38,2 %-Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch bei 118,13 USD.

Nach diesem Tief erholte sich der Wert auf 217,25 USD, scheiterte dabei aber an einem wichtigen Widerstandsbereich. Er setzte ab Dezember 2022 seine Abwärtsbewegung fort und fiel in der vorletzten Woche unter den Unterstützungsbereich zwischen 118,13 USD und 115,61 USD. In dieser Woche setzte der Wert auf der Unterstützung bei 95,21 USD auf. Gestern war die Aktie mit einem Plus von 7,40 % der größte Gewinner im Nasdaq 100.

Erholung ja, aber wie weit?

Die Erholung in der Moderna-Aktie kann kurzfristig zu Gewinnen gen 115,61 USD bis 118,32 USD führen. Dort sollte die Aktie aber wieder nach unten abdrehen. Mittelfristig droht hier trotz des gestrigen Anstiegs unverändert ein Abverkauf in Richtung 54,29-48,60 USD.

Für ein größeres Kaufsignal, das mehrere Wochen und sogar Monate tragen könnte, müsste der Wert wohl über seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteigen. Dieser Trend verläuft in der laufenden Woche bei 146,30 USD.

In meinem Depot Active Trading, das ich im Rahmen von stock3 Trademate führe, bin ich am 02. August mittels DE000MB7TE61 in Moderna short gegangen. Am 07. August habe ich nach einem Anstieg um 50% das investierte Kapital abgezogen. Die Restposition liegt mit 31,98 % im Plus.

Fazit: Der gestrige Anstieg dürfte der Auftakt zu einer kurzfristigen Erholung sein. Eine Trendwende ist aber nicht in Sicht.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)