Plug Power – schwache Zahlen verpassen Wasserstoffspezialist nächsten Dämpfer

Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power ist im Sinkflug. Anfang des Jahres notierte das Papier noch bei rund 12 USD. Im Frühjahr 2021 wurde die Aktie zeitweise sogar für 70 USD gehandelt. Aktuell liegt der Anteilsschein bei unter neun Euro. Grund für die Talfahrt sind die Geschäftszahlen. Zwar stieg der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Problem ist die Rentabilität. Trotz Umsatzanstieg weiteten sich die Verluste aufgrund hoher Investitionen in den Ausbau von Produktionskapazitäten und Wertschöpfung deutlich aus. Dies kam bei Anlegern in diesen Tagen nicht gut an.

Analysten haben daraufhin reihenweise ihre Prognosen gesenkt. Zwar liegt das Unternehmen im Plan auf Jahressicht ein Umsatzplus von über 70 Prozent zu erreichen, denn die Auftragsbücher sind gut gefüllt und Plug Power ist an zahlreichen vielversprechenden Projekten wie der Entwicklung von wasserstoffbetriebenenen Flugzeugen beteiligt. In den USA, Europa und zahlreichen weiteren Ländern und Regionen werden Milliarden USD in die Weiterentwicklung dieser Technologie investiert. Das Management erwartet, dass sich die Margen in der zweiten Jahreshälfte 2023 deutlich verbessern werden, wenn einige Anlagen in Betrieb genommen werden und das Unternehmen mit der internen Produktion von grünem Wasserstoff beginnt, um die Kosten für den Kauf von Brennstoffen zu senken. Das Management rechnet gar mit einer positiven Bruttomarge im vierten Quartal. Sollte dies tatsächlich gelingen, bekäme das Papier sicherlich kräftigen Aufwind. Aktuell hat Plug Power viel Vertrauen verspielt und die meisten Marktteilnehmer noch skeptisch. Zu oft haben die Kanadier die Aktionäre enttäuscht. Somit ist weiterhin mit teils starken Schwankungen zu rechnen. Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Plug Power oder ein Index-Zertifikat auf den breit gefassten Global Hydrogen Index II könnten interessante Alternativen für den Direkteinstieg in die Aktie sein. Mit Turbo Open End Papieren können Anleger hingegen gehebelt von der Kursentwicklung der Plug Power-Aktie partizipieren. Der überdurchschnittlich hohen Gewinnchance steht allerdings auch ein überdurchschnittlich hohes Verlustrisiko gegenüber.

Chart: Plug Power Widerstandsmarken: 9,37/11,00/12,02/13,46 USD Unterstützungsmarken: 7,40/8,01/8,54 USD Die Aktie von Plug Power bildet einen langfristigen Abwärtstrend. Im Mai diesen Jahres stabilisierte sich das Papier bei rund 7,40 USD und erholte sich daraufhin bis 13,45 USD. Anfang diesen Monats geriet die Aktie jedoch wieder in einen Abwärtsstrudel und sackte bis 8,54 USD nach unten. Ein Ende der Konsolidierung ist noch nicht in Sicht. Sinkt die Aktie unter 8,54 USD droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 8,01 beziehungsweise 7,40 USD. Oberhalb von 9,37 USD könnte das Papier hingegen neue Kaufimpulse erhalten und im weiteren Verlauf das gerissen Gap bis 11 USD schließen. Plug Power in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum:13.04.2022 – 17.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Plug Power in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.08.2018 – 17.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Plug Power für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

