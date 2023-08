UNITED RENTALS - Allzeithoch viel zu hohe Hürde

United Rentals Inc. - WKN: 911443 - ISIN: US9113631090 - Kurs: 452,700 $ (NYSE)

Die Aktie von United Rentals befindet sich seit einem Tief bei 230,54 USD aus dem Juni 2022 in einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 25. Januar 2023 über das bisherige Allzeithoch bei 414,99 USD. Anschließend schoss der Aktienkurs auf ein Hoch bei 481,99 USD.

Die Aktie musste von März-Mai 2023 einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen. Sie fiel auf das log. 61,8 %-Retracement der Aufwärtsbewegung ab Juni 2023 zurück. Am 07. August markierte der Wert ein neues Allzeithoch bei 492,21 USD. Am Mittwoch kletterte er noch einmal an dieses Hoch. Seitdem steht er allerdings stärker unter Druck.

Nur ein kurzfristiger Rücksetzer?

Der Rücksetzer der letzten beiden Tage ist heftig. Aber größere Verkaufssignale haben sich damit noch nicht ergeben. Erst mit einem Rückfall unter 414,99 USD würde die Gefahr einer großen Topbildung in Form eines Doppeltops aufkommen. Allerdings wäre das Doppeltop erst mit einem Rückfall unter 325,15 USD vollendet. Und erst damit ergäbe sich ein großes Verkaufssignal.

Sollte die Aktie doch noch stabil über 481,99 USD ausbrechen, dann ergäbe sich Potenzial für eine weitere Rally in Richtung 679,79 USD.

Fazit: Die Abgaben der letzten beiden Tage kommen an dieser Stelle unerwartet und fallen wohl auch deshalb heftig aus. Die Bullen haben aber noch einigen Spielraum, bis es zu größeren Verkaufssignalen kommt. Das Chartbild macht jetzt einen eher neutralen Eindruck.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)