Applied Materials: Aktie weiter im Trend!

Applied Materials öffnete am vergangenen Donnerstag nachbörslich seine Bücher zum dritten Quartal 2023. Aufgrund solider Zahlen konnte sich die Aktie gegen die Marktstimmung am darauffolgenden Freitag behaupten. Die Aktie des Zulieferers für die Chipindustrie ging mit einem Plus von 3,68 Prozent in das Wochenende. Gleichzeitig wies der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag nach Börsenschluss ein Minus von 0,05 Prozent aus. Die Prognosen für das vierte Quartal übertrafen die Markterwartungen. Beim Umsatz geht das Management von 6,51 Milliarden US-Dollar (plus oder minus 400 Millionen) aus. Analysten erwarteten einen Umsatz von 5,86 Milliarden US-Dollar. Applied Materials verwies auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Applied Materials hat seit der Markierung des partiellen Tiefs bei 71,12 US-Dollar am 13. Oktober 2022 rund 100 Prozent hinzugewonnen. Mit den Zahlen im Rücken könnte der Aufwärtstrend weiter fortgeschrieben und das All Time High vom 14. Januar 2022 ins Visier genommen werden. Die Aktie scheint nach oben zu wollen, nachdem die Konsolidierung der Chipaktien der letzten sieben Wochen nicht in dem Ausmaß mitgemacht wurde. Analysten der Bank of America und Bernstein sehen das Kursziel bei 175 US-Dollar. J.P. Morgan hebt das Ziel auf 165 US-Dollar an. Auf Basis des Schlusskurses vom vergangenen Freitag stellt dies ein ungehebeltes Kurspotenzial von rund 23 Prozent dar. Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird mit einem Gewinn pro Aktie von 8,67 US-Dollar gerechnet, was das erwartete KGV auf aktuell 16,06 senkt. Dies entspricht einer Gewinnrendite von 6,23 Prozent und liegt damit über dem aktuellen Marktzins. Sollten die Zahlen von NVIDIA am kommenden Mittwoch enttäuschen, könnte dies auch den Kurs von Applied Materials negativ beeinflussen. Die Unterstützung bei 123,92 US-Dollar sollte aber nicht unterschritten werden.