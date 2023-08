BIOFRONTERA - Was läuft hier schief?

Biofrontera AG - WKN: 604611 - ISIN: DE0006046113 - Kurs: 0,499 € (XETRA)

Das Kursdrama bei der Biofrontera-Aktie dauert schon seit 2019 an. Damals endete im Sommer ein mehrjähriger Aufschwung. Seit Anfang 2023 nimmt der Verkaufsdruck wieder deutlich zu. Die Zahlen im Mai brachten keine Erleichterung, im Gegenteil: Eine stärkere Verkaufswelle wurde eingeleitet, die immer weiter an Schwung gewinnt. Der Rückfall unter das alte Allzeittief aus 2009 führte zu weiteren Verkäufen. Zuletzt musste auch die im Januar von der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung (Bezugspreis 1,05 EUR) abgeblasen werden.

Der Chart ist die bildgewordene Mahnung

Ein Blick auf den langfristigen Monatschart der Biofrontera-Aktie macht das Kursdesaster anschaulich. Solche Kursverläufe sind in der Regel eine Warnung, vor allem, wenn sie losgelöst von einem allgemein freundlichen Marktumfeld erscheinen, so wie es jetzt der Fall ist.

Monatschart seit 2006 (1 Kerze = 1 Monat):

Auf eine Kursprognose wird an dieser Stelle bewusst verzichtet. Wäre ich gezwungen, Tendenzpfeile in den Chart zu malen, wären diese im übergeordneten Kontext abwärts gerichtet, wobei es im Zuge von Erholungen zu Rückläufen an das alte Allzeittief bei 0,73 EUR kommen könnte.

Erste bullische Signale auf den höheren Zeitebenen entstehen hier erst oberhalb von 1 EUR. Bis dahin ist es ein langer Weg und die Biofrontera-Aktie tendenziell eher uninteressant.

Fazit: Ohne Trendwendemuster und einer Rückkehr über 1 EUR überwiegen die Risiken im Chart von Biofrontera. Die Aktie befindet sich im freien Fall und dieser Kursverlauf schreit ganz laut: Finger weg!

