CFO von HUBER+SUHNER als Mitglied des Verwaltungsrats der St.Galler Kantonalbank nominiert

21.08.2023



21.08.2023 Ivo Wechsler wird der Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen und mittelfristig seine Tätigkeit als CFO bei HUBER+SUHNER aufgeben. Anlässlich der nächsten Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank vom 1. Mai 2024 wird Ivo Wechsler, CFO der HUBER+SUHNER Gruppe, zur Zuwahl als Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Ivo Wechsler ist seit 2010 als Chief Financial Officer (CFO) Mitglied der Konzernleitung von HUBER+SUHNER. Nach der Zuwahl in den Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank beabsichtigt Ivo Wechsler, sich vermehrt auf strategisch ausgerichtete Mandate zu konzentrieren. Er wird sich deshalb mittelfristig aus der operativen CFO-Rolle bei HUBER+SUHNER zurückziehen und aus dem Unternehmen ausscheiden. Das Unternehmen wird die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger einleiten, um eine nahtlose Übergabe sämtlicher durch den CFO verantworteten Bereiche sicherzustellen. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news Medienmitteilung als PDF Link HUBER+SUHNER AG

