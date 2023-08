EQS-News: ParTec AG: ParTec AG erzielt deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr 2023

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

21.08.2023 / 17:29 CET/CEST

ParTec AG erzielt deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im 1. Halbjahr 2023 Umsatz steigt auf 52,1 Mio. Euro / EBIT auf 19,4 Mio. Euro

Der Bau eines der schnellsten Supercomputer Europas, MareNostrum V, schreitet voran

Hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt München, 21. August 2023 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), Hersteller und Entwickler innovativer und weltweit führender dynamischer Modularer Supercomputer sowie Innovationstreiber und Entwickler von Quantencomputern, kann über eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 berichten. Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr auf 52,1 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt 19,4 Mio. Euro. ParTec hat in der Berichtsperiode bei einer Vielzahl an Projekten neue Entwicklungen vorangetrieben und neue Ausschreibungen gewonnen.



Unter anderem schreitet beim Projekt EuroHPC JU Pre-Exascale, BSC MareNostrum V die Lieferphase weiter voran. Bei Mare Nostrum V handelt es sich um einen der schnellsten Supercomputer in Europa. Er ist darauf ausgelegt, unter anderem die Arzneimittelforschung, die Simulation von Quantensystemen sowie Anwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Die ParTec AG strebt an, mithilfe der Potenziale der Quantentechnologie eine beispiellose Rechenleistung zu realisieren und den Pfad für wegweisende Entdeckungen und Anwendungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie zu bereiten. Darüber hinaus hat die ParTec AG mit ihrer Software ParaStation Modulo für den Betrieb dynamischer Modularer Supercomputer enorme Fortschritte bei der Entwicklung erzielt, Quantencomputer in Modulare Supercomputer zu integrieren. Die eigens patentierte, dynamische Modulare Software Architektur (dMSA) der ParTec AG ist gerade angesichts des kontinuierlich steigenden Rechenbedarfs, wie etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz, als zentrale Technologie für den reibungslosen Betrieb der komplexen HPC-Systeme, die dafür erforderlich sind, unabdingbar. Einen weiteren Meilenstein der Unternehmensgeschichte erreichte ParTec im Juli 2023 mit dem erfolgreichen Börsengang im Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. ParTec ist sehr gut aufgestellt für kommendes Wachstum und gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supercomputer und Quantencomputer. Mit ihrer dMSA-Technologie und ihrer hardware-unabhängigen Softwarelösung will ParTec Branchenentwicklungen aktiv mitgestalten und von der dynamischen Entwicklung im Markt für Super- und Quantencomputer partizipieren. Der Halbjahresfinanzbericht 2023 steht auf der Unternehmenswebsite www.par-tec.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender System Software. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz des modularen Supercomputings stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. Investor Relations Manager edicto GmbH

