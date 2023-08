NVIDIA Aktie in Bestlaune | Boom oder Bust nach den Zahlen?

Seit Freitag-Nachmittag sehen wir einen Erholungsversuch an der Wall Street, und dass, obwohl die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf knapp 4,3% angezogen sind. Die Mega-Cap Tech-Aktien sollten diese Woche eine technische Gegenbewegung sehen. NVIDIA profitiert vorbörslich von positiven Analystenkommentaren. Mittwoch nach dem Closing meldet der KI-Sieger die Quartalszahlen. Der US-Dollar-Index tendiert etwas schwächer, was den Rohstoffpreisen und den Aktien aus diesen Sektoren hilft. China hat über das Wochenende die Geldpolitik gelockert, allerdings weniger als Marktteilnehmer gehofft hatten. Fokus in dieser Woche sind die Ergebnisse von NVIDIA, das Treffen der BRIC-Länder zwischen dem 22. Und 24. August und die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag gegen 16 Uhr MESZ.



00:00 - Intro

00:23 - Fortsetzung des Erholungsversuchs

00:55 - 3 Ereignisse im Fokus (Nvidia, Tagung Brics-Staaten, Rede Powell)

01:58 - Nvidia

06:07 - Vorsicht bei Stimmungsindikatoren

08:15 - Stimmung zu China schlecht

11:02 - Notenbank - höhere neutrale Rate? | Japanische Zentralbank

13:45 - Deutschland: Erzeugerpreise für Juli

15:05 - Rede von Jerome Powell

16:25 - Zusammenfassung der 3 Ereignisse

17:18 - Optionen: Risiko erhöhter Volatilität

18:33 - Gegenwind für Konsumenten

19:33 - Palo Alto Networks

20:16 - PayPal | Disney | Meta

21:38 - Börsengänge (u.a. Instacart, Arm, Birkenstock) | Kursstärke Goldman Sachs

23:25 - BionTech, Moderna | Energiesektor | Mastercard, Visa

24:18 - Medical Properties Trust | Fortress kauft Büroflächen

25:40 - Discord Kanal ab heute

26:30 - Nvidia, Palo, Snowflake, Walmart, Estée Lauder u.a.



