Brent Crude Öl: Dies war erst eine Welle

Technisch gesehen war ein Rückläufer ausgehend von dem Widerstandsbereich aus 2018 von 86,71 US-Dollar unlängst erwartet worden, dieser führte aber lediglich auf 83,10 Dollar abwärts, sodass noch nicht einmal der EMA 200 einem vollständigen Test unterzogen wurde. Trotz der Kurserholung der letzten Tage und eines sich verknappenden Ölangebots fehlt aus technischer Sicht noch eine zweite Verkaufswelle, die ab sofort einsetzen könnte. Daher bleiben kurzzeitige Short-Positionen auf Brent Crude Öl zu favorisieren.

Chinas Konjunktur als Taktgeber

Aktuell notiert Brent am 38,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung, was einen potenziellen Wendepunkt darstellt. Im Zweifel könnte es aber noch an 86,15 US-Dollar weiter rauf gehen, ehe die zweite Welle den Rohstoff zurück auf den EMA 200 bei 82,55 und die endgültige Zielzone um 81,69 US-Dollar abwärts drückt. Dies ist bislang die zu favorisierende Laufrichtung des schwarzen Goldes.