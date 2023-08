Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.08.2023 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato FORTEC Elektronik nimmt Kurs auf die Erfüllung der Mittelfristziele FORTEC Elektronik hat letzte Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt (Stichtag: 30. Juni), die wie erwartet eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie eine leichte Margensteigerung ggü. dem starken Vorjahr aufweisen. Die avisierte Akquisition im Segment Stromversorgungen wird unterdessen nicht vollzogen. Dank der starken Geschäftsentwicklung und intakter Wachstumstreiber steht die Realisierung der Mittelfristziele u.E. bevor, sodass diesbezüglich kurzfristig eine Konkretisierung erfolgen dürfte. Segmentumsätze und EBIT-Marge nochmals deutlich gesteigert: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen realisierte FORTEC in 2022/2023 106,0 Mio. Euro Umsatz (MONe: 106,0 Mio. Euro), was nach dem dynamischen Umsatzanstieg im letzten GJ (+15,0% yoy) eine Beschleunigung des Wachstumskurses auf 19,1% yoy bedeutet, was ebenfalls der Wachstumsrate in Q4 entsprach. Der Top Line-Anstieg im Segment Datenvisualisierung dürfte deutlich höher gelegen haben (9M: +23,7% yoy). Auch das Segment Stromversorgungen hat u.E. ebenfalls eine Wachstumsbeschleunigung ggü. dem Vorjahr (2021: + 9,0% yoy) registriert. Gemäß Mitteilung erzielte das Unternehmen in 2022/2023 ein EBIT von 10,6 Mio. Euro (MONe: 10,7 Mio. Euro), was eine deutliche Steigerung ggü. dem bereits sehr starken Vorjahresergebnis darstellt (+25,6% yoy; Marge: +0,5PP yoy). Das Schlussquartal fiel trotz der spürbaren Umsatzsteigerung von 19,1% yoy etwas schwächer ggü. dem Vorjahr aus (Marge: 6,3%; -2,7 PP yoy), was vermutlich auf Einmaleffekte zurückzuführen sein dürfte. Übernahme wird nicht vollzogen: Indes wird die avisierte Übernahme eines Targets mit deutlichem Umsatzbeitrag (5 bis 25 Mio. Euro p.a.) zunächst nicht fortgeführt. Laut Vorstand wäre der Vollzug mit hohen Risiken verbunden gewesen, da die Transaktionsparteien keine Einigung hinsichtlich zentraler Verkäufergarantien für wesentliche Risikoaspekte des operativen Geschäfts erzielten konnten. Zusätzlich hatte das FORTEC-Management den Eindruck, dass die emotionale Hürde für einen Verkauf beim Alteigentümer noch zu hoch gewesen wäre. Der Vorstand entschied daher, den Prozess nicht weiter fortzuführen. Mittelfristziele könnten mit HIT-Teilnahme konkretisiert werden: Mit dem erreichten Umsatzniveau und dem anhaltenden Unternehmenswachstum dürfte u.E. im nächsten Jahr die kommunizierte mittelfristige Umsatzspanne von 110 bis 120 Mio. Euro erreicht werden. Das angestrebte zweistellige EBIT-Margenziel wurde in diesem Jahr bereits realisiert. Das Management hat zudem angekündigt, mit der Guidance für 2023/2024 die Mittelfristziele zu überprüfen und evtl. anzupassen. Wenngleich diese wohl erst mit Vorlage des Geschäftsberichtes veröffentlicht wird, gehen wir von ersten Einblicken auf die mittelfristigen Zielsetzungen während der anstehenden Hamburger Investorentage aus. Die Wachstumstreiber des Unternehmens (IoT, Industrie 4.0) sollten u.E. die Realisierung von profitablem Top Line-Wachstum langfristig ermöglichen. Fazit: FORTEC hat sein Wachstum im letzten Jahr bei gleichzeitiger Margensteigerung spürbar beschleunigt. Die Bewertung von 8,3x EV/EBIT (2023) reflektiert dies u.E. nicht angemessen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 34,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ 