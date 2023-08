SIEMENS - Aktie erreicht Abwärtszielzone, Zeit zum Einstieg?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 136,320 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie kletterte am 16. Juni 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 167,00 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrektur. Dabei setzte sie zunächst auf dem EMA 200 auf, bildete danach eine bärische Flagge aus und setzte nach einem Hoch bei 156,32 EUR die Abwärtsbewegung fort.

Am Freitag fiel der Aktienkurs auf ein Tief bei 133,50 EUR. Damit drang er in die Unterstützungs- und Zielzone zwischen 133,94 EUR und 132,41 EUR ein. Seitdem läuft eine leichte Erholung. Die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen kann nach aktuellem Stand als potenzielle bullische Flagge angesehen werden. Sie würde sich auf die Rally seit September 2022 beziehen.

Damit ließen sich einige aktuell kaum vorstellbare Ziele ableiten. Das rechnerische Ziel aus der Flagge, so das Freitagstief tatsächlich das Tief in der Flagge war, läge bei unglaublichen 234,51 EUR. Dafür wäre aber eine Dynamik notwendig, welche die Aktie seit Jahrzehnten höchstens in ganz kurzen Phasen gezeigt hat. Aber noch ist die Flagge nicht vollendet. Denn dafür wäre ein Ausbruch aus der potenziellen Flagge notwendig. Die Aktie müsste die Oberkante der Flagge bei 151,08 EUR am Dienstag durchbrechen.

Jetzt einsteigen?

Zunächst gilt dem Widerstand bei 137,00 EUR das Augenmerk. Ein Ausbruch über diese Hürde würde der Aktie die Option zu einem Anstieg bis 143,16 EUR und vielleicht an die Oberkante der Flagge eröffnen.

Sollte der Wert allerdings unter 132,41 EUR abfallen, dann wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 126,46 EUR, 123,30 EUR und vielleicht sogar 116,88 EUR zu rechnen.

Fazit: In der Siemens-Aktie zeigen sich aus charttechnischer Sicht einige sehr bullische Optionen. Ob daraus aber mehr als Optionen werden, bleibt noch abzuwarten.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)