BIOGEN - Aktie mit über 20% Potenzial?

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 262,980 $ (Nasdaq)

Die Biogen-Aktie bildete ab März 2022 eine inverse SKS aus. Diese vollendete sie am 28. September 2022 mit einem riesigen Aufwärtsgap zwischen 200,95 USD und 265,02 USD. Dieses Gap wurde anschließend teilweise geschlossen. Die Aktie fiel auf 250,13 USD zurück.

Seit diesem Tief vom 11. Oktober 2022 bestimmt ein Aufwärtstrendkanal das Kursgeschehen. Am 12. Juni prallte der Wert an der oberen Begrenzung nach unten ab und fiel bis 28. Juni auf die untere zurück. Es kam sogar zu einem Intradayrückfall. Dieser wurde zwar schnell wieder wettgemacht. Aber nach einem Hoch bei 278,59 USD setzte der Wert am Freitag erneut auf der Unterkante des Kanals auf. Diese bietet bisher Unterstützung.

Kaufwelle möglich

Die Biogen-Aktie hat von hier aus die Chance auf eine kurzfristige Rally. Diese könnte die Aktie im Optimalfall an die obere Begrenzung des Kanals führen. Im Rahmen einer solchen Bewegung könnte der Wert ausgehend vom Schlusskurs vom Dienstag um rund 60 USD (entspricht 23%) ansteigen. Wichtige Hürden liegen bei 278,59 USD und 291,64 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 256,13 USD und damit unter das Tief vom 28. Juli abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 216,12 USD oder sogar 200,95 USD abfallen.

Fazit: Die Aktie von Biogen bietet ein interessantes Chance/Risiko-Profil für einen Trade auf der Longseite.

Zusätzlich lesenswert:

Indextrades im Active Trading in stock3 Trademate: Das lief gut!

Biogen-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)