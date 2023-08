DAX: Kurzen Stopp eingelegt

Der Deutsche Aktienindex DAX ist am Dienstag mit einem Anstieg über den EMA 50 gescheitert, dies rächt sich im heutigen Verlauf durch einen Abpraller zur Unterseite. Allerdings halten sich die Verluste bislang in Grenzen, das Leitbarometer notiert nur marginal in der Verlustzone.

Nach Beendigung der kurzen Konsolidierungsphase um 15.685 Zählern könnte eine neuerliche Kaufwelle an 16.000 Punkte heranreichen, geht man von einer klassischen 1-2-3-Erholung aus.

Nur tiefer als 15.571 Zähler sollte es nicht mehr gehen, dies wäre nämlich mit direkten Verlustrisiken auf 15.468 Punkte verbunden. Im Zweifel müsste sogar der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 15.400 Punkten als weiterer Support einspringen.

Nachdem aus Fernost und Europa die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor veröffentlicht wurden, werden noch die USA um 15:45 Uhr diesbezüglich aufschließen. Um 16:00 Uhr stehen Zahlen zu Neubauverkäufen aus Juli (annualisiert) auf der Agenda, zeitgleich wird das europaweite Verbrauchervertrauen per August (vorläufig) veröffentlicht. Letzte planmäßige Nachricht steht um 16:30 Uhr mit den US-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.