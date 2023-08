NVIDIA - Die heißeste Aktie des Tages! Aber Vorsicht!

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 456,680 $ (Nasdaq)

Heute kommt es zu den wahrscheinlich am heißesten erwarteten Quartalszahlen in dieser Berichtssaison. NVidia muss liefern und das deutlich. Denn die Erwartungen sind extrem hoch. Wir haben die Aktie bereits in den vergangenen Tagen sehr aktiv gecovert ("Was muss das Unternehmen abliefern" & "Aktie explodiert vor den Zahlen" ). Nachbörslich ist es heute endlich soweit. Dabei überschlagen sich die Medien momentan wieder einmal mit Meldungen und Analysen. Genau dies sorgt bei mir für ein paar Fragezeichen.

In meiner subjektiven Wahrnehmung erwarten Alle bombastische Zahlen, und damit weiter anziehende Notierungen. Aber kann das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen? Und vor allen Dingen: Hat der Kurs wirklich noch Luft nach oben? Die Aktie ist allein im vergangenen Jahr extrem gut gelaufen und hat über 300 % zulegen können. Selbst die Korrektur von Anfang August wurde direkt für neue Käufe genutzt. Besonders auffällig dabei sind die großen Tageskerzen und das anziehende Volumen. Es sieht so aus, als möchte jeder dabei sein, wenn es zum nächsten Run, beispielsweise wie Ende Mai mit den dortigen Quartalszahlen kommt. Das Problem ist jedoch: Wenn jeder schon gekauft hat, wer soll den Kurs dann weiter nach oben treiben und auf diesem hohen Niveau halten?

Fazit: Diese Frage treibt mich unmittelbar vor den heutigen Quartalszahlen um. Auf Tradegate kann die Akte schon wieder 2 % zulegen und ist die mit Abstand am stärksten gehandelte Aktie. Ich persönlich würde dieses Risiko so kurz vor den heutigen Zahlen nicht mehr eingehen wollen. Für mich passt das Chance-Risiko-Verhältnis kurzfristig nicht mehr. An der langfristigen Story und den langfristigen Möglichkeiten von NVidia gibt es nichts zu rütteln, zumindest kurzfristig wäre ich aber wählerisch. Einen Neueinstieg würde ich so „kurz vor knapp“ nicht mehr machen, eine bestehende Position, die bereits ordentliche Gewinne angehäuft hat, ist jedoch haltenswert.

