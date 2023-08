AIXTRON - Rallyavancen der Aktie werden bestätigt

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 36,560 € (XETRA)

Am Donnerstag-Vormittag kann die Aixtron-Aktie zwar zulegen, so richtig überzeugen kann das Plus von 1,25 % aber noch nicht. Der Grund dafür ist das Scheitern am bisherigen Tageshoch bei 37,20 EUR. Knapp oberhalb des bisherigen Sommerhochs kommt es damit zu erneuten Verkäufen, dabei wäre es so wichtig gewesen, dieses nachhaltig hinter sich zu lassen. Aufgeschoben ist aber bekanntlich nicht aufgehoben.

Pluspunkte können die Käufer ganz klar mit Blick auf den aktuellen Trend sammeln. Nachdem die Aktie monatelang unterhalb von ca. 32 EUR konsolidierte, schaffte der Kurs Ende Juli den Ausbruch nach oben. Damit sollte jetzt ein neuer Bullenmarkt gestartet worden sein. Die rechnerischen Kursziele aus dem Konsolidierungsausbruch sind weiterhin offen. Hierbei wären 38,20 EUR und der Bereich um 42,50 EUR zu nennen.

Auf dem Weg zu diesen Zielen darf die Aktie zwischenzeitlich konsolidieren. Zum aktuellen Zeitpunkt drängen sich dabei zwei Achtungsmarken auf. Der eine ist im Bereich von 35,85 EUR zu finden, der andere bei 34,54 EUR. Spätestens in der zweiten Supportzone sollten die Käufer zurückkehren, will man eine mögliche Topbildung und einen Pullback in Richtung 32 EUR vermeiden.

Fazit: Die Aixtron-Aktie ist in meinen Augen weiterhin auf der Longseite interessant, auch wenn kurzfristige Konsolidierungen nicht ausgeschlossen werden können. Im Rahmen des laufenden Aufwärtstrends könnten die Ziele oberhalb von 38 EUR bzw. 42,50 EUR abgearbeitet werden.

