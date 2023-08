Splunk: An wichtiger Schlüsselstelle

Aus technischer Sicht findet seit 65,00 US-Dollar bei Splunk und Ende Oktober letzten Jahres eine Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste von 225,89 US-Dollar statt. Um die Gewinne jedoch weiter ausbauen zu können, bedarf es eines Sprungs über einen seit 2018 bestehenden Horizontalwiderstand sowie den EMA 200. Nur in diesem Szenario ließe sich mittelfristig eine weitere Aufwärtsbewegung ableiten und entsprechend auf der Oberseite handeln. Sicherlich dürfte der zu heute anstehende Kurssprung etwas helfen, aber nur nachhaltige Wochenschlusskurse sind wirklich aussagekräftig für die Zukunft.

Fazit:

Ein Sprung über 114,00 US-Dollar eröffnet der Splunk-Aktie in einem ersten Schritt Aufwärtspotenzial an 130,00 und darüber im besten Fall an 150,79 US-Dollar. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 107,80 US-Dollar nicht überschreiten.