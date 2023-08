DAX: Gefährliche Kursentwicklung

Obwohl der DAX dynamisch in den Donnerstag um 15.876 Punkten gestartet war, wurde über den gesamten Tag hinweg abgeladen, am Ende schloss der DAX minus 0,7 Prozent schwächer. Der an Lethargie gleichende Handel am vorletzten Tag dieser Woche könnte einen Vorgeschmack auf die Kursentwicklung der nächsten Tage geben, diese wäre entsprechend abwärts gerichtet.

Bleibt nämlich die Abwärtsdynamik in gleicher Form auch am Freitag bestehen, würde ein zeitnaher Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.402 Punkten drohen. Ein Bruch dessen würde aber unweigerlich größere Abschläge auf 15.150 und darunter sogar in den Bereich einer Unterstützung der letzten Monate von 14.818 Punkten forcieren.

Auf der Oberseite ist am Donnerstag relativ viel zu Bruch gegangen, die Unterstützung von 15.706 Punkten stellt nun wieder einen Widerstand dar. Erst oberhalb von 15.800 Zählern wird dem Barometer ein Anstieg an 16.000 Punkte zugetraut.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Karate) per August und dem Dienstleistungspreisen (SPPI) per Juni vorgestellt. Deutschlands BIP Q2 (2. Veröffentlichung) steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 10:00 Uhr wird der frische ifo-Geschäftsklimaindex per August vorgestellt.