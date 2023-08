PAYPAL - Eine Aktie vor dem nächsten Kurseinbruch?

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 60,710 $ (Nasdaq)

In den vergangenen Wochen war die PayPal-Aktie immer wieder im Fokus private Trader. Verwundern kann dies nicht, wenn man sich den Kursverlauf anschaut. Zunächst startete Ende Mai ein schwungvoller Aufwärtstrend, dann kam der große Absturz. Eingebettet ist die gesamte Entwicklung in ein echtes Drama. Noch vor ca. zwei Jahren musste man für einen Anteilschein ca. 300 USD bezahlen, am Donnerstag waren es zur Schlussglocke gerade einmal 60,71 USD.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen liegt sehr schnell auf der Hand, mit welcher Intention die Aktie ab Ende Mai gekauft wurde. Anleger spekulierten auf ein Ende des großen Bärenmarktes und schlugen beherzt zu. Schnell konnte sich der Kurs um fast 30 % verteuern, wobei auch die alten Tiefs bei 67,50 und der Widerstandsbereich bei 71,50 USD zurückerobert werden konnten. Die damit verbundene Hoffnung eines auch mittelfristigen Turnarounds wurde jedoch mit den Quartalszahlen am 2. August begraben. Der laufende Bärenmarkt wurde in der vergangenen Woche mit einem neuen Tief bestätigt, bevor eine Erholung einsetzte.

Folgt Versuch Nummer zwei?

Mit Blick auf die kommenden Wochen wird es in meinen Augen spannend. Kurzfristig ist die Aktie leider genau im Widerstandsbereich um 62 USD gescheitert. Das kommt nicht überraschend. Mittwoch früh wurde auf die kurzfristigen Schwierigkeiten hingewiesen. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, wie dramatisch es wird? Im Fazit der Mittwochsanalyse hieß es, dass die Bären bis zum Jahrestief die Daumen drücken müssen und dass dies eine zähe Angelegenheit werden könnte. Setzt man sich jedoch durch, könnte es richtig kritisch werden. Warum, zeigt das große Chartbild. Die Aktie hätte wirklich viel Platz bis zur nächsten großen Unterstützung ab ca. 44,61 USD.

Vor dem Hintergrund dieser Probleme hoffen Anleger auf ein anderes Szenario. Im Rahmen dessen handelt es sich bei dem Rückfall auf ein neues Jahrestief nur um einen überschießenden Ausbruch, der als Start für einen neuen Aufwärtstrend genutzt wird. Dafür sollten die Kurse idealerweise auf und oberhalb von ca. 58,50 USD einen Boden ausbilden. Gelingt dies, wobei auch der Preisbereich bis hin zu ca. 64 USD überwunden wird, könnte man sich dem Abwärtsgap im Bereich von 67,50 USD und später auch dem bisherigen Erholungshoch bis hin zu 76,54 USD widmen.

Fazit: Wer nach prozyklischen Bestätigungen für ein bullisches Comeback sucht, sucht in der PayPal-Aktie momentan noch vergebens. Demzufolge müsste es eigentlich zu neuen Tiefs und damit weiteren Abgaben auch deutlich unter den 50er-Preisbereich kommen. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich die Käufer aber nicht abschreiben. Ohne Zweifel sind diese in den nächsten Tagen in der Pflicht. Aus dem Zusammenspiel kurzfristiger und mittelfristiger Entwicklungen kann ich mir deshalb ein Tauziehen der Bullen und Bären zwischen 62,50 USD und dem aktuellen Jahrestief vorstellen. Wer dabei auf weiter fallenden Notierungen und eine Fortsetzung des Bärenmarktes spekuliert, dürfte die gesamte Trendsituation auf seiner Seite haben. Die longorientierten Trader und Anleger wollen vor allen Dingen das gute CRV im Falle einer bullischen Trendwende für sich nutzen. Wie bereits geschrieben, sind beide Szenarien nicht chancenlos und in meinen Augen etwa gleichauf.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

PayPal Holdings Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)