Warum alle über Carnivals 103%-igen Kursanstieg sprechen

Es ist schwer, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den globalen Tourismus zu überschätzen, insbesondere auf die Kreuzfahrtindustrie. Aber eine Kreuzfahrtgesellschaft ist durch die turbulenten Gewässer gesegelt und bereitet sich darauf vor, stark zurückzukehren. Heute richten wir unser Teleskop auf die Carnival Corporation (WKN: 120071).

Carnival hat sich toll erholt

Die Kreuzfahrtbranche hat 2023 beachtliche Gewinne verzeichnet, da die Verbraucher nach Pandemiesperren ihre aufgeschobenen Urlaubspläne ausleben. Im späten Juni berichtete Carnival sehenswerte Q2-Finanzergebnisse. Carnivals angepasster Verlust verbesserte sich auf 31 Cent pro Aktie im Vergleich zu einem Verlust von 1,65 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz verdoppelte sich auf einen Rekord von 4,91 Mrd. US-Dollar gegenüber 2,4 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Carnival hat seit dem zweiten Quartal 2020 vierteljährliche Verluste verzeichnet, da die Coronavirus-Pandemie die Reisenachfrage senkte. Aber die Verluste haben sich seit Ende 2021 stetig gemindert, während sich der Umsatz auf sein Niveau vor der Pandemie erholte. Der Aktienkurs von Carnival ist 2023 um beeindruckende 103 % gestiegen und liegt derzeit bei 16,25 US-Dollar.

Das Management erwartet, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 die Gewinnschwelle zu erreichen, während es daran arbeitet, die Schulden abzubauen. Dieses Ziel wird durch 7,2 Mrd. US-Dollar an Kundeneinlagen im Quartal bis Mai gestützt – ein neuer Rekord, der die vorherige Bestmarke von 6 Mrd. US-Dollar aus dem gleichen Quartal 2019 übertrifft.

Potenzial für weiteres Wachstum

Die vielversprechenden Aussichten von Carnival basieren nicht nur auf der Verbesserung der grundlegenden finanziellen Metriken. Vielmehr gibt es eine Reihe von Faktoren, die darauf hindeuten, dass Carnival gut positioniert ist, um von der weiteren Erholung der Tourismusbranche zu profitieren.

Die positiven Ergebnisse von Carnival werden durch die starke Nachfrage nach Kreuzfahrten im Jahr 2023 und die erwarteten Rekordbuchungen für 2024 gestützt. Das Unternehmen hat seine bereinigte Jahresgewinnprognose um 33 % auf mindestens 6 und 6,20 US-Dollar pro Aktie angehoben.

Schuldenmanagement bleibt wichtig

Carnival hat noch mit der massiven Verschuldung zu kämpfen, die das Unternehmen während der Pandemie aufgenommen hat, um seine Schiffe über Wasser zu halten. Die erwartete Rückkehr zur Rentabilität im dritten Quartal, die historisch gesehen Carnivals Hauptsaison ist, könnte ein wichtiger Katalysator für die Aktie sein. Außerdem plant das Unternehmen, durchschnittlich 5 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow über die nächsten drei Jahre zu generieren und jährlich etwa 3 Mrd. US-Dollar für die Schuldentilgung zu verwenden.

Das Unternehmen hat kürzlich seine Aktivitäten in Japan und Taiwan wieder aufgenommen und plant, seine Kreuzfahrten in China im vierten Quartal 2023 wieder zu starten. Angesichts des wachsenden Wohlstands in diesen Ländern könnte dies eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit für das Unternehmen darstellen.

Mein Fazit

Carnival bleibt trotz des beachtlichen Comebacks und der günstigen Branchentrends nicht ohne Risiken. Es gibt immer noch Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Unsicherheit und der wachsenden Konkurrenz in der Kreuzfahrtindustrie. Zudem muss das Unternehmen seine hohe Verschuldung bewältigen.

Aber trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen gezeigt, dass es die Fähigkeit hat, schwierige Zeiten zu überstehen und sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Mit starken Buchungszahlen, einer stetigen finanziellen Erholung und einer positiven Dynamik in der Kreuzfahrtbranche sieht die Zukunft von Carnival vielversprechend aus.

