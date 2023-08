Schneller, höher, weiter: Die atemberaubende Rallye der Tech-Aktien wird nie enden!

Wann endet der Boom der Tech-Aktien? In den letzten Jahren hat der Technologiesektor einen unaufhaltsamen Aufstieg erlebt, der Investoren und Beobachter gleichermaßen fasziniert hat. Die Dynamik dieses Phänomens lässt sich am besten mit den Worten „schneller, höher, weiter“ beschreiben – eine aufregende Rallye der Technologieaktien, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zu zeigen scheint.

Dabei hat der Aktienmarkt selbst schon heftige Rückschläge erlitten. Kurseinbrüche von 90 % mussten Anleger nach exorbitanten Kursanstiegen der Technologieaktien hinnehmen. Teilweise gerechtfertigt, teilweise nicht.

Der KI-Boom sorgt für neuen Treibstoff. Im Kern bleibt der Technologiesektor dennoch ein spannendes Feld, in dem sich nur die Boomzentren verschieben.

Innovative Technologie: KI, Cloud, E-Mobilität oder Erneuerbare Energien

Die rasante Entwicklung von Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Elektromobilität oder Erneuerbare Energien hat in der jüngeren Vergangenheit die Grundlage für eine bemerkenswerte Wertsteigerung von Technologieunternehmen gelegt.

Diese Unternehmen haben nicht nur innovative Lösungen geschaffen, sondern auch bestehende Branchen revolutioniert und neue Wachstumschancen eröffnet. Die Auswirkungen auf die Aktienkurse waren spektakulär.

Ein Beispiel ist der beeindruckende Anstieg der Aktienkurse von Unternehmen wie Tesla (WKN: A1CX3T), Apple (WKN: 865985), Amazon (WKN: 906866), Microsoft (WKN: 870747) oder Alphabet (WKN: A14Y6F). Sie alle stehen für eine Vervielfachung des Anlagevermögens.

Die treibende Kraft hinter diesem Aufschwung ist nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher und die steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen in fast allen Lebensbereichen. Die Covid-19-Pandemie konnte diesen Trend noch beschleunigen, da Unternehmen gezwungen waren, sich stärker auf digitale Plattformen und Remote-Arbeitsmodelle zu verlagern. Dies führte zu einer verstärkten Nutzung von Technologien. Der Klimawandel selbst wirkt wie ein Brandbeschleuniger für erneuerbare Energien. KI löst ein allgemeines Produktivitätsproblem und führt zu mehr Effizienz – ein Selbstläufer also.

Aber: Vorsicht ist geboten bei Tech-Aktien

Trotz des beeindruckenden Wachstums der Tech-Aktien ist jedoch Vorsicht geboten. Die Märkte können volatil sein, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Man sollte sich nicht täuschen lassen.

Der Technologiesektor steht immer noch vor Herausforderungen wie Datenschutzbedenken, regulatorischen Hürden und geopolitischen Spannungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Wachstumsaussichten der Unternehmen auswirken könnten. Die erneuerbaren Energien werden immer noch stark subventioniert. Technologien sind teilweise noch nicht ausgereift oder bewährt.

Neues veraltet schnell

Ein weiterer Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Tatsache, dass sich die Technologiebranche ständig weiterentwickelt. Was heute als revolutionär gilt, kann in wenigen Jahren schon wieder veraltet sein.

Man denke nur an IBM (WKN: 851399) oder HP (WKN: A142VP). Früher waren sie wachstumsstarke Innovatoren, heute gelten sie als schwerfällige Value-Aktien mit nur mäßigem Wachstum.

Unternehmen müssen daher kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Microsoft ist hier ein gutes Beispiel für eine gelungene Wiederbelebung.

Insgesamt bleibt die Tech-Branche jedoch ein spannender und dynamischer Sektor für Investoren und Beobachter. Die atemberaubende Rallye der Tech-Aktien wird aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht in naher Zukunft enden, da Technologieunternehmen weiterhin Innovationen vorantreiben und sich an veränderte Marktbedingungen anpassen. Was sich aber ändern wird, sind lediglich die Top-Titel auf der Liste, die Anlegern eine atemberaubende Performance einbringen. Sie gilt es zu finden.

Der Artikel Schneller, höher, weiter: Die atemberaubende Rallye der Tech-Aktien wird nie enden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Amazon, Microsoft, IBM, HP, Apple und Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Tesla.

Aktienwelt360 2023