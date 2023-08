NVIDIA - Ampel in der Highflyer-Aktie steht auf Gelb!

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 460,180 $ (Nasdaq)

Mit Spannung wurden in der vergangenen Woche die Quartalszahlen von NVIDIA erwartet, und das nicht nur von NVIDIA-Aktionären. Wir haben das Event auf stock3 aktiv begleitet. Zusammengefasst konnte NVIDIA mit den Zahlen und auch mit dem Ausblick überzeugen. In der Analyse vom letzten Donnerstag wurde jedoch die Möglichkeit eines bärischen Intraday-Reversals angesprochen, welches ein deutliches Warnzeichen sein könnte. Genau dieses Warnsignal haben wir leider auch gesehen. Die NVIDIA-Aktie startete stark in den Handel, ging dann aber nur noch mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Am Freitag machten die Verkäufer weiter und die Aktie verlor 2,43 %. Damit scheint der Ausbruch über knapp 475 USD gescheitert zu sein. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Aktie nur konsolidiert oder korrigiert.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Aufwärtstrend in der NVIDIA-Aktie noch intakt. Kurzfristig hätte diese im Bereich von 450 USD zum Beginn der neuen Handelswoche gleich einen weiteren Support. Es bedarf jetzt jedoch eines nachhaltigen Kursanstiegs über 480 USD, um prozyklisch für ein neues bullisches Signal zu sorgen. Gelingt dies, dürfte ein neues Hoch jenseits von 510 USD folgen.

Alternativ zu diesem bullischen Szenario könnte es in der Aktie kurzfristig weiter bärisch zu gehen. In diesem Fall laufen die Bemühungen neuer Hochs ins Leere und die Aktie fällt in den nächsten Tagen und Wochen in den Supportbereich um 410/400 USD zurück.

Fazit: Rein formal befindet sich die NVIDIA-Aktie immer noch Bullenmarkt und neue Hochs sind möglich. Mit der Entwicklung nach den Quartalszahlen steigt jedoch das Risiko. Als interessierter Investor bzw. mittelfristiger Anleger sollte man beim Einstieg wählerisch sein. Hier bieten sich Unterstützungen bis hin zu 410 USD. Nahe der Jahreshochs würde ich jedoch nicht mehr einsteigen wollen, zumindest nicht ohne weitere Faktoren, die für eine Beschleunigung der Rally sprechen. Kurzfristige Trader könnten sogar versucht sein, kleinere Erholung für Shortpositionen zu nutzen. Wer bereits in der Aktie investiert ist, sollte das Kursgeschehen in den nächsten Tagen engmaschig beobachten. Ein zwingender Handlungsbedarf gibt sich jetzt jedoch noch nicht.

