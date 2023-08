Ruhe nach dem Krypto-Sturm bei Bitcoin & Co. - Monatsrückblick Juli & August mit @Bitcoin2Go

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf die interessanten Ereignisse der Monate Juli und August zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie ist die aktuelle Korrelation zwischen dem Kryptomarkt und dem makroökonomischen Umfeld? Wie steht es derzeit um die Zinsen und den Arbeitsmarkt? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur Genehmigung des Bitcoin-ETF und wann ist damit zu rechnen? Welche Ereignisse stehen hinter dem aktuellsten Kursrutsch? Welche Auswirkungen hatte das jüngste LTC-Halving? Was ist im September zu erwarten? Weitere Themen wie ETH-Future-ETF, Evergrandes Insolvenzantrag, SpaceX, MicroStrategy, SEC, Ripple und BTC-Halving 2024 stehen ebenfalls im Fokus.







Mehr zum Halving erfährt ihr auf Mirco’s Kanal: BITCOIN BULLRUN 2024 „Vorprogrammiert“? - Der Halving Effekt und die WAHREN Gründe!







