Shenzhen Airlines nimmt erfolgreich Direktflug von Shenzhen nach Barcelona auf

Der Flug ZH9065 mit 203 Passagieren an Bord, der in Shenzhen (China) startete, landete am Morgen des 28. August in Barcelona (Spanien) und markierte den erfolgreichen Start der neuen Direktverbindung von Shenzhen Airlines.

Zhou Zhiwei(L6), board member and executive vice president of Shenzhen Airlines, and Hu Aimin(L5), the deputy consul-general of China in Barcelona, welcome the cabin crew and passengers of the debut flight of Shenzhen-Barcelona route in Barcelona on August 28. (Photo: Business Wire)

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung von Barcelona, dem chinesischen Generalkonsulat in Barcelona, dem Ausschuss für die Entwicklung der Flugrouten in Barcelona (CDRA) und dem spanischen Flughafennetz (AENA) organisierten die Fluggesellschaft Shenzhen und ihr Partner Air China eine feierliche Zeremonie zur Begrüßung der Passagiere, an der auch der Bürgermeister von Barcelona, der stellvertretende chinesische Generalkonsul in Barcelona und Dutzende von Vertretern der Organisatoren teilnahmen.

Der Hin- und Rückflug zwischen Shenzhen und Barcelona wird von Shenzhen Airlines zweimal pro Woche, jeweils montags und freitags, durchgeführt. Der Flug ZH9066 von Barcelona nach Shenzhen startet um 11:30 Uhr Ortszeit und kommt um 07:00 Uhr Pekinger Zeit an, der Rückflug ZH9065 startet um 11:30 Uhr und kommt um 08:05 Uhr an.

Für diese neue Strecke wurde ein modernes Großraumflugzeug vom Typ Airbus A330 eingesetzt, das allen Passagieren eine komfortable Reise ermöglicht.

Darüber hinaus werden den Passagieren dieses Fluges städteübergreifende Transfers, kostenlose Transithotels, eine Express-Visabearbeitung und andere exklusive Dienstleistungen angeboten.

Shenzhen Airlines wurde 1992 in Shenzhen gegründet, einer der Kernstädte des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao in China. Mit 226 Passagierflugzeugen verschiedener Typen steht die Flotte von Shenzhen Airlines an fünfter Stelle in China. Mit Unterstützung von 15 Niederlassungen oder Basen im ganzen Land bedient Shenzhen Airlines heute mehr als 200 Strecken, die die wichtigsten Ziele in China und im Ausland abdecken.

Shenzhen ist einer der fünf größten Flughäfen in China und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im asiatisch-pazifischen Raum, der eine wichtige Rolle für die Verbindung zwischen China und anderen Ländern spielt.

Im Jahr 2023 jährt sich die Etablierung diplomatischer Beziehungen zwischen Spanien und China zum 50. Mal, und das zweite Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Barcelona und Shenzhen wird begangen. Die neue Strecke bildet eine bequeme Luftbrücke zwischen den beiden Städten, welche die Zusammenarbeit zwischen den beiden Orten und sogar zwischen den beiden Nationen in den Bereichen Wissenschaft und Technik, Kultur, Tourismus und Handel weiter fördern wird.

Die neue Strecke ist der zweite Direktflug von Shenzhen Airlines aus Europa, der auf den ersten Flug zwischen London und Shenzhen folgt. Shenzhen Airlines wird das Streckennetz in naher Zukunft weiter ausbauen.

