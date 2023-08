VONOVIA - Aktie erwischt keinen guten Wochenstart

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 20,020 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie hat keinen guten Start in die neue Woche. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gibt der Kurs fast 2 % nach. Damit prallt die Aktie nun relativ deutlich am Widerstandsbereich bei 20,83 EUR nach unten ab, der in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag getestet wurde.

Wer momentan in der Vonovia-Aktie investiert ist, wird das Kursgeschehen engmaschig verfolgen. Gänzlich chancenlos ist man nämlich nicht. Bereits seit März läuft ein mittelfristiger Stabilisierungsversuch, in dem zuletzt auch die große Widerstandszone um 19,25 EUR nach oben überwunden werden konnte. Leider stellte sich im Sommer der Preisbereich ab 21,35 EUR als zu große Hürde heraus und die Aktie ging in eine Konsolidierung über.

Die zentrale Frage ist aktuell simpel. Handelt es sich bei der Bewegung seit Mitte Juli nur um eine Konsolidierung oder um einen neuen Abwärtstrend? Ungünstigerweise lässt sich momentan in beide Richtungen argumentieren, nicht zuletzt auch wegen des Scheiterns der Bullen im Widerstandsbereich bei 20,83 EUR in der vergangenen Woche. Auf der anderen Seite wird die Vonovia-Aktie über ihrem Durchschnitt gehandelt und man könnte die gesamte Entwicklung als eine Art bullische Flagge interpretieren. Dann müsste jedoch der Preisbereich bis hin zu ca. 18,90 EUR für Käufe genutzt werden. Unterstützungen hätte die Aktie bis zu diesem Preisbereich einige.

Fazit: Kurzfristig ist die Vonovia-Aktie weiterhin angeschlagen. Sollte in den nächsten Tagen auch der Supportbereich bei 18,90 EUR brechen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Es könnte dann abwärts bis zum Supportbereich bei 17 EUR oder gar zum Jahrestief gehen. Oberhalb von ca. 18,90 EUR besteht jedoch die Chance auf einen Turnaround. Trifft dies zu, könnten die Käufer in den nächsten Tagen den Widerstandsbereich um 21/21,50 EUR unter Druck setzen. Dieser müsste jedoch nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Zusammenfassend wäre im aktuellen Umfeld ein weiteres Tauziehen zwischen Bullen und Bären zu erwarten, zumindest kurzfristig.

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)