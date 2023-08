IRW-News: Sibanye Stillwater: Änderungen und Ernennungen in der C-Suite und der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Änderungen und Ernennungen in der C-Suite und der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 29. August 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - informiert die Stakeholder über die Änderungen in den Rollen und Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung und die Ernennung von Führungskräften nach dem Rücktritt von Dawie Mostert und dem Ausscheiden von Wayne Robinson aus der Gruppe.

Themba Nkosi hat die Funktion des Chief Organisational Growth Officer übernommen und wird in der Zwischenzeit die Aufgaben des Chief Sustainability Officer übernehmen, bis ein Nachfolger ernannt ist.

Robert van Niekerk, Chief Technical and Innovation Officer, hat die Verantwortung für die Region Australien übernommen und wird die laufende Integration der Wiederaufbereitung der Abraumhalden von New Century sowie die Machbarkeitsstudie für Mount Lyell überwachen.

Kevin Robertson ist zum Executive Vice President befördert worden: US PGM Betriebe. Kevin Robertson hat einen Abschluss in Wirtschaftsgeologie, einen Master of Engineering (Bergbau) und Engineering Business Management von Universitäten in Südafrika und Großbritannien und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der Bergbauindustrie. Seit seinem Eintritt bei Sibanye-Stillwater im Jahr 2013 hatte er verschiedene Führungspositionen inne, darunter Senior Vice President (SVP) Technical Services and Organisational Effectiveness bei den SA PGM Operations, wo er die erfolgreiche Integration der SA PGM Operations leitete, und zuletzt SVP: Technical Assurance im technischen Team der Gruppe. Kevins vielfältiges Branchenwissen und seine technische Erfahrung werden für die Optimierung unserer US-PGM-Betriebe von unschätzbarem Wert sein.

CEO Neal Froneman kommentierte die Veränderungen und Ernennungen wie folgt: "Wir danken sowohl Dawie als auch Wayne für ihren Beitrag zum Wachstum von Sibanye-Stillwater und zur Erzielung gemeinsamer Werte und wünschen ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen. Wir gratulieren Kevin zu seiner neuen Ernennung. Die Menschen sind das Herzstück unseres Unternehmens, um eine effiziente Umsetzung unserer strategischen Prioritäten zu gewährleisten, und die Tiefe und Stärke unserer Führungsriege hat einen nahtlosen Übergang sichergestellt".

Vollständige Biografien der leitenden Angestellten finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/aboutus/leadership/.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

