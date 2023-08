TX Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

TX Group steigert Betriebsergebnis deutlich



29.08.2023 / 06:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



«Mit der Pflege der hohen Qualität und der laufenden Verbesserung der Angebote von Tamedia, 20 Minuten und Goldbach sowie der notwendigen Anpassung der Kostenbasis an die Realitäten im traditionellen Mediengeschäft können in absehbarer Zukunft wieder alle Aktivitäten der Gruppe zu einem verbesserten Gesamtergebnis beitragen und den positiven Trend im ersten Halbjahr 2023 fortschreiben. Die Wiederherstellung einer gesunden Geschäftsbasis ist ein Gebot der Nachhaltigkeit und wichtig für unsere bedeutsame Rolle als unabhängige Mediengruppe einer freiheitlichen Gesellschaft.»

Pietro Supino, Verleger & Präsident der TX Group Wichtigste Ergebnisse Leichte Steigerung des konsolidierten Umsatzes: Durch die Übernahme von Clear Channel Schweiz (per 31. März) resultierte ein konsolidiertes Umsatzwachstum von 3.3% gegenüber dem Vorjahr. Organisch ging der Umsatz um 2.4% zurück, unter anderem sorgten die tieferen Kosten für Papier für sinkende Druckumsätze. Goldbach, 20 Minuten und Tamedia arbeiten an der Transformation: Die operativen Betriebskosten waren - trotz der Übernahme von Clear Channel Schweiz - tiefer als im Vorjahr (-3.3 Mio. CHF). Jedoch blieben die Margen von Goldbach, 20 Minuten und Tamedia weiterhin auf tiefem Niveau. Die Kostenbasis wird weiter reduziert, um eine zukunftsfähige Struktur und eine nachhaltige, finanzielle Basis aufzubauen. Deutliche Verbesserung des Ergebnisses dank SMG Swiss Marketplace Group: Das operative adjustierte Ergebnis (EBIT adj.) verbesserte sich um 34% gegenüber dem Vorjahr. Der adjustierte Ergebnisbeitrag der Assoziierten und JV erhöhte sich auf 20.5 Mio. CHF (VJ: 16.5 Mio. CHF), wobei SMG Swiss Marketplace Group (Anteil TX Group: 30.74%) erfreuliche 10.4 Mio. CHF (VJ: 2.7 Mio. CHF) beitrug. Details zu den Segmenten TX Markets: JobCloud mit stabilen Umsätzen - SMG mit sehr gutem Resultat

Das Segment TX Markets verzeichnete im Vorjahresvergleich einen stabilen Umsatz und eine Erhöhung des operativen Ergebnisses.

Die Stellenplattformen von JobCloud (vollkonsolidiert, wobei TX Group 50% des Kapitals hält) erwiesen sich in einer von Unsicherheiten geprägten Konjunkturlage als widerstandsfähig. Der Marktführer schloss das erste Halbjahr mit einem stabilen Umsatz ab. Schwieriger ist das Marktumfeld in Österreich. Die anhaltend hohe Inflation führte vor allem bei den mittleren und grossen Unternehmen zu einer vorsichtigen Personalpolitik, was sich negativ auf die Geschäftsentwicklung der marktführenden Karriere.at (TX Group hält indirekt 24.5%, da JobCloud AG 49% hält) auswirkte.

Die SMG Swiss Marketplace Group (TX Group hält 30.74%, At-Equity-Konsolidierung) entwickelte sich im ersten Halbjahr dank Umsatzwachstum und höherer Effizienz sehr gut. Alle vier Bereiche (Real Estate, Automotive, General Marketplaces, Finance & Insurance) trugen zum Umsatz- und Ertragswachstum bei. Die idealen Ausgangsbedingungen werden nun für ein beschleunigtes Wachstum und die kontinuierliche Steigerung der Profitabilität genutzt. Umsatz in Mio. CHF EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge) Goldbach: Investitionen in die Transformation

Der Umsatz von Goldbach erhöhte sich wegen der Übernahme von Clear Channel Schweiz deutlich. Seitens der Werbekunden war auch im ersten Halbjahr Zurückhaltung zu spüren. Entsprechend setzte sich auch der negative Trend beim Umsatz im klassischen TV-Vermarktungsgeschäft fort. Trotz der schwierigen Marktlage investierte Goldbach in die Transformation des Unternehmens, unter anderem in den Auf- und Ausbau einer Werbe-Buchungsplattform. In der Aussenwerbung konnte die Übernahme von Clear Channel Schweiz vollzogen werden. In diesem Zusammenhang wurden auch die restlichen Anteile der Minderheitsaktionären von Neo Advertising übernommen. Mittelfristig wird durch Synergien in der Aussenwerbung und durch die getätigten Investitionen in die Transformation ein sehr positiver Effekt auf das Ergebnis von Goldbach erwartet. Umsatz in Mio. CHF EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge) 20 Minuten: Verbesserung am Produkt

Das rein werbefinanzierte 20 Minuten erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr einen leicht höheren Umsatz, das operative Ergebnis ging leicht zurück. Es wurden verschiedene Verbesserungen am Produkt umgesetzt und durch eine Reorganisation der Redaktion die journalistische Schlagkraft erhöht. Das erneuerte publizistische Konzept setzt auf einen konsequenten Mix von News, Unterhaltung und Inspiration. Der digitale Auftritt von 20 Minuten wird laufend im Design und in der Benutzerfreundlichkeit optimiert und zeigte sich in einem erfreulichen digitalen Umsatzanteil von 76%. Auch die aufgewertete Druckausgabe von 20 Minuten ist im Markt gut angekommen und konnte dem strukturbedingten Rückgang etwas entgegenwirken. Bei den Auslandbeteiligungen entwickelten sich vor allem die digitalen Ausgaben von L’essentiel in Luxemburg und heute.at in Österreich positiv. Umsatz in Mio. CHF EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge) Tamedia: Wirtschaftliche Situation leicht verbessert

Tamedia verzeichnete im Vorjahresvergleich einen leichten Umsatzrückgang, das operative Ergebnis und die Marge konnten hingegen deutlich gesteigert werden.

Der Betriebsaufwand ist wegen geringerer Vertriebs- und Mietkosten gesunken, der Werbeumsatz leicht gestiegen. Das Geschäft bleibt anspruchsvoll. Herausforderungen für Tamedia sind die digitale Transformation des journalistischen Kerngeschäfts und das Wachstum im digitalen Werbemarkt. Im ersten Halbjahr wurden die Strukturen vor allem in den Redaktionen der Deutschschweizer Zeitungen vereinfacht, um in der digitalen Welt noch agiler zu sein. Das Print-Geschäft bleibt bedeutend für das Unternehmen. Die durchschnittliche Wertschöpfung je verkauftem Print-Abonnement übertrifft derzeit den digitalen Umsatz klar. Das digitale Wachstum ist jedoch entscheidend, denn der Rückgang im Printbereich setzte sich kontinuierlich fort. Umsatz in Mio. CHF EBIT adj. in Mio. CHF (inkl. Marge) Group & Ventures: Kosteneinsparungen auf Gruppenstufe auf Kurs

Die Kosten der Group konnten weiter gesenkt werden und lagen unter dem Vorjahr. Dazu beigetragen haben unter anderem Kostenreduktionen in den zentralen Diensten sowie eine Dezentralisierung von IT- und Data-Teams. Das vor drei Jahren angekündigte Ziel, wonach auf Gruppenstufe bis Ende 2023 20 Mio. CHF eingespart werden, wird dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen werden können.

Die Immobilien, als Teil der Gruppe, werden seit Anfang April von einem neuen Geschäftsleiter weiterentwickelt, als erstes steht ein Neubauprojekt auf dem Werdareal an. Im Bereich der Ventures konnten mehrere Fintech-Beteiligungen wichtige Meilensteine erreichen. Zudem erhielt TX Ventures grünes Licht von der Aufsichtsbehörde für den Start des «TX Ventures Fintage Fund I». Umsatz in Mio. CHF Kennzahlen 30.06.2023

in Mio.CHF 30.06.202

in Mio.CHF Veränderung3

in Prozent TX Group Betriebsertrag 460.5 445.7 3.3% Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 86.7 61.5 40.8% Marge in %1 18.8 13.8 5.0 %p Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmens-

zusammenschlüssen (EBIT b. PPA.) 47.1 28.7 64.0% Marge in %1 10.2 6.4 3.8 %p Betriebsergebnis (EBIT) 21.4 3.7 485.5% Marge in %1 4.7 0.8 3.9%p Betriebsergebnis (EBIT adj.) 54.3 40.6 33.8% Marge in %1 11.8 9.2 2.6%p Ergebnis (EAT) 13.7 1.3 919.8% Marge in %1 3.0 3.0 0.0%p Ergebnis (EAT adj.) 46.4 32.1 44.5% Marge in %1 10.1 7.2 2.9%p Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit 111.7 66.0 69.2% Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in

Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) 91.1 50.3 81.1% Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) 74.5 89.8 –17.0% Bilanzsumme 3 311.8 3 373.4 –1.8% Eigenfinanzierungsgrad (in %)2 76.1 78.0 –1.8 %p TX Markets Betriebsertrag 70.4 71.2 –1.1% EBIT adj. 55.5 53.8 3.2% Marge in %1 78.9 75.6 3.4%p Goldbach Betriebsertrag 109.7 83.6 31.2% EBIT adj. (0.6) 0.9 –164.0% Marge in %1 –0.5 1.1 –1.7 %p 20 Minuten Betriebsertrag 52.0 50.6 2.7% EBIT adj. 2.2 2.5 –11.8% Marge in %1 4.2 4.9 –0.7 %p Tamedia Betriebsertrag 222.7 227.7 –2.2% EBIT adj. 6.1 0.7 804.0% Marge in %1 2.7 0.3 2.4%p Group & Ventures Betriebsertrag 79.4 92.2 –13.9% EBIT adj. (9.5) (13.3) –28.0% Marge in %1 –12.0 –14.4 2.4%p 1 In Prozent des Betriebsertrags; 2 Eigenkapital zu Bilanzsumme; 3 Bei Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichen Vorzeichen wird keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B. Margen) wird in Prozentpunkten (p) angegeben. Alternative Performance-Kennzahlen: TX Group wendet die folgenden alternativen Performance-Kennzahlen an: Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA), Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A), Konsolidierte normalisierte Erfolgsrechnung (Kennzahlen der konsolidierten normalisierten Erfolgsrechnung werden als adjustiert bezeichnet, zum Beispiel EBIT adj.)

Organisatorische Hinweise Analystenkonferenz auf Englisch heute, 29. August 2023 Zeit 14:00 - 15:00 Uhr Ort virtuell Webcast Link Bitte beachten Sie, dass der Anmeldeprozess einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Fragen können während der Q&A-Session nach der Präsentation gestellt werden, indem Sie ihr Mikrofon freischalten und sich zu Wort melden. Kontakt

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, Member of the Executive Board

+41 79 462 52 45, ursula.noetzli@tx.group Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Ende der Adhoc-Mitteilung