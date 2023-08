Wells Fargo: Chance auf Anstieg

Seit den aktuellen Jahrestiefs von 35,25 US-Dollar aus Ende März herrscht ein untergeordneter Aufwärtstrend, dieser brachte Kursgewinne an die Barriere um 46,30 US-Dollar hervor. Von da an ging es die letzten Wochen seit Mitte Juli auf 41,29 US-Dollar talwärts. Exakt in diesem Bereich notiert die Aktie auf ihrem diesjährigen Aufwärtstrend und versucht sich nun an einer Gegenbewegung. Diese könnte durchaus für den kurzzeitigen Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

EMA 50/200 im Fokus

Zugegeben steckt Wells Fargo in einer schwierigen, allerdings nichts aussichtslosen Situation. Für eine erfolgreiche Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Wochen sollte mindestens der EMA 200 bei 42,83 US-Dollar überwunden werden, in diesem Fall könnte dann rasches Aufwärtspotenzial an 43,91 und schließlich 44,51 US-Dollar entstehen. Unterhalb der Vorwochentiefs von 41,29 US-Dollar würden dagegen Rücksetzer auf 40,30 und darunter auf 38,80 US-Dollar drohen. Dies würde allerdings gleichzeitig mit einem Trendbruch einhergehen.