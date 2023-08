ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bei den Treffen habe er viel zuversichtlichere Botschaften vernommen, als es die vorherrschende Marktstimmung vermuten lasse, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fähigkeit des Autobauers, den Wandel im Antriebs- und Softwarebereich organisch zu bewältigen und gleichzeitig die Aktionäre attraktiv zu entlohnen, betrachte er weiterhin als wertsteigernd./edh/ajx

