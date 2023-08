SAP - Zwei Modelle – zwei Mal „grünes Licht“

Unter dem Strich notiert die SAP-Aktie auf dem Niveau vom Februar 2020. Seit dem Vor-Corona-Hoch von knapp 130 EUR tendiert der deutsche Technologietitel per Saldo nur noch seitwärts. Dennoch ist der Chartverlauf konstruktiv zu werten. So bildet die Kursentwicklung der letzten drei Jahre letztlich eine nach oben aufgelöste, trendbestätigende Flagge (siehe Chart). Darüber hinaus weiß das Papier bei Anwendung eines unserer Lieblingsfilter zu gefallen. Dieser kombiniert die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ mit dem Ziel, trendstabile und gleichzeitig schwankungsarme Titel herauszufiltern. Ein zweites Modell kombiniert insgesamt sieben verschiedene Indikatoren. Auch bei dieser objektiven Auswertung macht die SAP-Aktie derzeit eine gute Figur. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Hochpunkte bei knapp 130 EUR. Ein solcher Befreiungsschlag würde den Weg zum bisherigen Rekordstand bei 142,54 EUR ebnen – ein Verhaltensmuster, welches übrigens auch bestens zu der beschriebenen Korrekturflagge passen würde. Auf der Unterseite bilden indes die jüngsten Wochentiefs bei knapp 120 EUR eine „technisch sinnvolle“ Absicherungsmöglichkeit.

SAP (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

