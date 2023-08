VONOVIA - Ein "gefallener Stern" kehrt zurück

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 21,360 € (XETRA)

In den vergangenen Handelstagen konnte die Vonovia-Aktie kräftig zulegen und dies, nachdem es Mitte August mit dem Ausbruch unter 19,90 EUR zu einem bärischen Signal gekommen ist. Von diesem möchte man aktuell nichts mehr wissen. Schnell wurde der alte Supportbereich zurückerobert. Seit gestern setzen die Käufer den Widerstandsbereich bei 20,83 bis ein und 20,35 EUR unter Druck. Allein heute legt der Aktienkurs von Vonovia 1,57 % zu und steht damit direkt vor dem nächsten bullischen Signal.

Für ein solches müsste der Preisbereich bei 21,35 EUR nachhaltig überwunden werden. Am besten, die Aktie knackt im Anschluss auch gleich das bisherige Hoch bei 21,63 EUR. Damit dürfte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Als Nächstes könnten Preise bei 24 EUR, später auch darüber hinaus, angelaufen werden. Läuft es für die Bullen sogar richtig gut, wäre selbst ein Test des Jahreshochs im Bereich von 28,50 EUR möglich.

Soweit aus dem Fenster würde ich mich derzeit aber noch nicht lehnen wollen. Dafür ist unter anderem auch der zentrale Widerstandsbereich bei 21,35 EUR verantwortlich. Immerhin ist man hier im Juli und August mehrfach gescheitert. Aber auch das langfristige Bild sollte vor zu hohen Erwartungen mahnen. Immerhin ist die Aktie seit mehr als zwei Jahren in einem Abwärtstrend unterwegs. Das angesprochene bullische Ziel im Bereich von 28,50 EUR müsste in diesem Zusammenhang sogar erst nachhaltig überwunden werden, um auch die letzten Zweifel für ein Ende des Bärenmarktes auszuräumen. Von einer solchen Entwicklung ist man momentan aber noch relativ weit entfernt.

Fazit: In der Vonovia-Aktie setzt sich der mittelfristige Stabilisierungsprozess nach dem bärischen Fehlsignal in der vorletzten Woche weiter fort. Die Aktie hat jetzt die Möglichkeit auf und oberhalb von 21,35 EUR einen neuen Trend in Richtung 24 EUR und darüber hinaus zu starten. Für den Fall zwischenzeitlicher Konsolidierungen stehen den Käufern jetzt Unterstützungen um 20 EUR und sehr zentral, um 19 EUR zur Verfügung.

Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach