EQS-News: Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG: Wiederwahl des Aufsichtsrats mit 100% Zustimmung

Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG: Wiederwahl des Aufsichtsrats mit 100% Zustimmung



München, 31.08.2023 – Die ordentliche Hauptversammlung der Securize IT Solutions AG („Securize“, ISIN DE000A2TSS58), die am gestrigen 30.08.2023 als Präsenzveranstaltung in München stattfand, hat den aus den Herren Andreas Empl, Dr. Edgar Bernardi und Manfred Schwarztrauber bestehenden Aufsichtsrat der Gesellschaft für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Die Wahl der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder erfolgte jeweils mit einer Zustimmung der anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre von 100%. Vorsitzender des Aufsichtsrats bleibt Andreas Empl, ebenso unverändert ist Dr. Edgar Bernardi der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats.



Auch die weiteren Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden im Rahmen der Securize-Hauptversammlung mit einer hohen Zustimmung angenommen. So erfolgte die Entlastung aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder mit 100%, mit dem gleichen Ergebnis wurde die Ergebnisverwendung beschlossen und dem Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags mit der RNT Rausch GmbH zugestimmt. Ein neues genehmigtes Kapital 2023/II und die Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen wurden mit einer Mehrheit von mehr als 99% beschlossen. Insgesamt waren rund 59,5% des Grundkapitals auf der diesjährigen Hauptversammlung vertreten.



Der Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind unter https://securize.de/investor-relations/hauptversammlung/ abrufbar.



Über Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld der Bewegung, Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen. Neben Hochleistungs-Hardware gehören Managed/Cloud Services, IT-Infrastruktur, -Beratung und -Lizenzgeschäft zum Produkt- und Dienstleistungsangebot der Securize. Alle Leistungen der Securize-Gesellschaften sind im Hinblick auf Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) sowie Cyber-Security ausgerichtet. Dazu gehören die Yowie-Appliances der RNT Rausch GmbH, eine Kombination von IT-Hardware und Software mit in ihrer Klasse einzigartigem Ransomware-Schutz, und der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP, ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.



Über RNT Rausch GmbH:

RNT Rausch ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage-Branche. Das Unternehmen entwirft zukunftssichere Server- und Storagelösungen, die hybride Lösungen ermöglichen und geschäftliche Herausforderungen meistern, um KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider weltweit fit für die technische Revolution von morgen zu machen. RNT bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden.



Weitere Informationen:

www.securize.de

www.rnt.de

www.diso.ch



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

