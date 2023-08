EQS-News: Mister Spex meldet robuste Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 mit 8 % Umsatzwachstum, einer Verbesserung der Bruttomarge um 293 Basispunkte und der Rückkehr zu einem positiven bereinigten EBITDA

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Mister Spex meldet robuste Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 mit 8 % Umsatzwachstum, einer Verbesserung der Bruttomarge um 293 Basispunkte und der Rückkehr zu einem positiven bereinigten EBITDA



31.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 31. August 2023 Mister Spex meldet robuste Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 mit 8 % Umsatzwachstum, einer Verbesserung der Bruttomarge um 293 Basispunkte und der Rückkehr zu einem positiven bereinigten EBITDA Die wichtigsten finanziellen Highlights des H1 2023 im Vergleich zum Vorjahr: Gesamtumsatz um 8 % auf 117 Millionen Euro gestiegen Die Bruttomarge stieg um 293 Basispunkte auf 50,8 % Bereinigtes EBITDA 0,7 Millionen Euro, eine Verbesserung um 4,7 Millionen Euro Operativer Cashflow um 11,7 Millionen Euro auf 8,6 Millionen Euro in H1 2023 gestiegen, gesunde Cash-Position von 124,3 Millionen Euro zum Ende des ersten Halbjahres Starke Leistung in den Kernkategorien: Umsatz mit Korrektionsbrillen stieg um 13 % und Sonnenbrillen stiegen um 18 %, was zu weiteren Marktanteilsgewinnen führte

Wichtige Leistungsindikatoren für Q2 2023 im Vergleich zum Vorjahr: Der Umsatz wuchs um 10 %, wobei das Segment Deutschland ein Wachstum von 14 % verzeichnete Bereinigtes EBITDA für Q2 von 2,3 Millionen Euro (2022 Q2: 0,6 Millionen Euro)

Trotz des schwierigen Konsumumfelds in Deutschland bleibt die Prognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2023 unverändert Mister Spex SE (MRX), Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, hat im ersten Halbjahr 2023 hervorragende Geschäftszahlen vorgelegt und seine Marktposition trotz erhöhter Inflation, steigender Zinsen und geopolitischer Einflüsse behauptet. Das Umsatzwachstum von 8 % gegenüber dem Vorjahr auf 117 Millionen Euro wurde durch strategische Säulen wie die Expertise des Optikers, ein einzigartiges Sortiment von Luxus- und Independent-Labels in Kombination mit Eigenmarken zu attraktiven Preisen sowie durch die Steigerung der Kund*innenzufriedenheit erreicht. Dieser Umsatzanstieg wurde durch die Eröffnung von sechs neuen Stores im Jahr 2023 unterstützt, wodurch sich die Einzelhandelspräsenz des Unternehmens auf 74 Filialen erhöhte. Das physische Einzelhandelsnetz erzielte im ersten Halbjahr 2023 auf vergleichbarer Basis [a] ein Wachstum von 11 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Weiterer starker Wachstumsanstieg im Kernmarkt Deutschland In seinem deutschen Segment erzielten Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen ein Wachstum von 21 % bzw. 16 %. Gleichzeitig führte eine bewusste Schwerpunktverlagerung auf die Bruttomarge zu einem Rückgang des Kontaktlinsenumsatzes um 8 %. Das „Lean 4 Leverage"-Programm unterstrich das Engagement des Unternehmens für operative Effizienz, was zu weniger Werbeaktivitäten und einer Erhöhung der Bruttomarge um 293 Basispunkte führte. Die Marketingausgaben in Prozent des Umsatzes wurden durch Verbesserungen der Marketingeffizienz um 160 Basispunkte gesenkt. Positive Verschiebungen im Produktmix führten zu einem höheren durchschnittlichen Bestellwert Das zweite Quartal 2023 profitierte von einer positiven Entwicklung aller nicht-finanziellen Leistungsindikatoren: Die Anzahl der Bestellungen und die Anzahl der aktiven Kund*innen stiegen um 1 %, während der durchschnittliche Bestellwert um 10 % zunahm. Mirko Caspar, Co-CEO der Mister Spex SE: „Ich freue mich sehr, dass wir über alle Produkte hinweg eine positive Entwicklung des durchschnittlichen Bestellwertes verzeichnen konnten. Unser Fokus auf unsere hochwertigen BOUTIQUE-Marken hat sich ausgezahlt und unsere Kund*innen waren mehr an aktueller Mode als an Rabatten interessiert." Die jüngste Kampagne zum 15. Geburtstag von Mister Spex stach als Branding-Kampagne hervor, die sich auf die Optikerkompetenz des Unternehmens und seine Mitarbeitenden konzentrierte. Prognose für das Gesamtjahr 2023 wird bestätigt Mister Spex bekräftigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023. Das Management erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und eine positive bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Umsatzwachstum wird durch leichte Steigerungen bei der Anzahl der Bestellungen, dem durchschnittlichen Bestellwert und der Anzahl der aktiven Kund*innen unterstützt. Im Jahr 2023 erwartet das Management die Eröffnung von bis zu 10 neuen Stores. Dirk Graber, Gründer und Co-CEO der Mister Spex SE: „Wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir mit unserem robusten Omnichannel-Modell auch in herausfordernden Zeiten neue Marktanteile gewinnen können. Mit unserem Effizienzprogramm 'Lean 4 Leverage' haben wir die richtigen Maßnahmen ergriffen, die nun Wirkung zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele in diesem Jahr erreichen werden." Der Halbjahresbericht und weitere relevante Informationen für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Mister Spex Investor Relations Website verfügbar. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 ist für den 9. November 2023 geplant.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in € T



Weitere nichtfinanzielle Leistungsindikatoren H1 2023

H1 2022 Veränderung H1 2023 H1 2022 Veränderung Umsatz 117.159 108.291 8 %

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.735 1.725 1 % Umsatz DE 87.698 77.456 13 % Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend) 1.210 1.243 -3 % Umsatz INT 29.461 30.835 -4 %

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in EUR) 94,64 86,00 10 % Brutto-ergebnis1 59.512 51.830 15 %



Bruttomarge1 50,8 % 47,9 % 293 Bp



Bereinigtes EBITDA2 663 -4.003 >-100 %



Q2 2023

Q2 2022 Veränderung Q2 2023 Q2 2022 Veränderung Umsatz 67.059 61.105 10 %

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.735 1.725 1 % Umsatz DE 50.173 43.893 14 % Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend) 696 692 1 % Umsatz INT 16.887 17.211 -2 %

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in EUR) 94,64 86,00 10 % Brutto-ergebnis1 32.652 28.599 14 %



Bruttomarge1 48,7 % 46,8 % 189 Bp



Bereinigtes EBITDA2 2.300 583 >100 %



1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz.

2) Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen gemäß IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen in den letzten zwölf Monaten. Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ‘Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Pressekontakt: Judith Schwarzer I Head of Corporate Communications I Judith.Schwarzer@misterspex.de Investor Relations: Irina Zhurba I Head of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2022 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist. [a] Store Like-for-Like Growth inkludiert die Store Kohorten 2021 und früher.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



