Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

22.08.2025 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

Hamburg, 22. August 2025 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 154,8 Mio. EUR (Vorjahr: 151,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im ersten Halbjahr 2025 6,5 Mio. EUR. Damit konnte der Konzern trotz Kostensteigerungen ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau realisieren.

Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag mit 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) um 9,9 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Standortnetz 905 Filialen (31. Dezember 2024: 913).

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird im September 2025 veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

Ende der Insiderinformation

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 60609-0
Fax:+49 (0)40 6026409
E-Mail:ir@bijou-brigitte.com
Internet:www.group.bijou-brigitte.com
ISIN:DE0005229504
WKN:522950
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2187656
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187656 22.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bijou Brigitte AG
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden