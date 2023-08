dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2022/23: dormakaba zeigt starkes preisgetriebenes organisches Wachstum und anhaltende sequenzielle Verbesserungen



31.08.2023 / 06:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Nettoumsatz von CHF 2 848.8 Mio. (Vorjahr: CHF 2 756.9 Mio.); Wachstum von 3.3%

Starkes organisches Umsatzwachstum von 8.4% (davon 6.9% preisbedingt)

Anstieg des bereinigten EBITDA um 3.4% auf CHF 384.8 Mio. (Vorjahr: CHF 372.3 Mio.), die bereinigte EBITDA-Marge betrug 13.5% (Vorjahr: 13.5%)

Konzerngewinn erreicht CHF 88.5 Mio. (Vorjahr: CHF 38.8 Mio.), inkl. Restatement in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung zur Konzernrechnung (Swiss GAAP FER 30)

Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit von CHF 288.4 Mio. (Vorjahr: CHF 127.3 Mio.); operative Cashflow-Marge auf 10.1% erhöht (Vorjahr: 4.6%), vor allem dank straff geführtem – und damit sinkendem – Nettoumlaufvermögen

Dividendenvorschlag von CHF 9.50 je Aktie (Vorjahr: CHF 11.50), entsprechend einer Ausschüttungsquote von 51.9%, einschliesslich Kosten für Transformationsinitiativen, aber ohne die Auswirkungen der revidierten Goodwill-Bilanzierung gemäss Swiss GAAP FER 30

Erreichung des jährlichen Ziels zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen (Scope 1 und 2) um 4 004 tCO 2 , in Übereinstimmung mit dem globalen <1.5°C-Pfad des IPCC

Der Verwaltungsrat schlägt Till Reuter und Ines Pöschel zur Wahl als neue nicht-exekutive und unabhängige Mitglieder an der Generalversammlung 2023 vor

Ausblick für das Gesamtjahr 2023/24: organisches Wachstum entsprechend des mittelfristigen Zielbereichs von 3 bis 5% und bei Profitabilität mit einer sequenziellen Verbesserung und über der Performance von 2022/23, wobei die Umsetzung der Shape4Growth-Transformation im Mittelpunkt stehen wird Rümlang, 31. August 2023 – dormakaba verzeichnete im Geschäftsjahr 2022/23 ein starkes organisches Umsatzwachstum von 8.4%, einen absoluten Anstieg des bereinigten EBITDA um 3.4% und eine stabile bereinigte EBITDA-Marge von 13.5%. Dieses Ergebnis entsprach der Guidance und wurde durch eine stärkere und robuste Performance im zweiten Halbjahr sowie Verbesserungen in allen Vertriebsregionen unterstützt. Preisrealisierung, striktes Kostenmanagement, Beschaffungsoptimierung und stabiles Volumenwachstum (insbesondere auf dem US-Markt) trugen zu der positiven Entwicklung und einem stärkeren zweiten Halbjahr bei. Externer Gegenwind – darunter die Kosteninflation in Europa, die hohe Personalfluktuation in den USA und der Abbau von Lagerbeständen in der Lieferkette der Bauindustrie – beeinträchtigte die Profitabilität und verhinderte ein noch höheres organisches Wachstum. Die Cashflow-Position des Unternehmens hat sich dank einer effektiven Reduzierung des Umlaufvermögens sowohl im Forderungsmanagement als auch beim Abbau von Produktionsbeständen deutlich verbessert. Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba, sagt: «Dieses gute Ergebnis zeigt, wie die effektive Umsetzung unserer Strategie und Transformation es uns ermöglicht, unsere Leistung sequenziell zu verbessern. Wir haben unsere Wachstumsziele übertroffen und unsere gesteigerte Profitabilität in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 entsprach unseren Erwartungen. Wir werden unsere Bemühungen um profitables Wachstum weiter intensivieren, damit wir Kapazitäten für weitere Investitionen in die Marktentwicklung und die Verbesserung unserer Innovationsfähigkeit freisetzen können.» Nettoumsatz, Profitabilität und Konzerngewinn dormakaba steigerte den Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2022/23 um 3.3% auf CHF 2 848.8 Mio. (Vorjahr: CHF 2 756.9 Mio.). Das organische Umsatzwachstum trug mit 8.4% (davon 6.9% preisbedingt) zum Gesamtanstieg bei. Die Auswirkungen von Akquisitionen und Veräusserungen auf das Umsatzwachstum betrugen -0.5% und die Wechselkurseffekte -4.0%. Das bereinigte EBITDA, das Positionen ausschliesst, welche die Vergleichbarkeit beeinflussen, stieg um 3.4% auf CHF 384.8 Mio. (Vorjahr: CHF 372.3 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 13.5% (Vorjahr: 13.5%). Positive Margenbeiträge aus starken Preisrealisierungen und gesteigerter operativer Effizienz kompensierten teilweise einen negativen Produktmix, höhere Funktionskosten aus strategischen Investitionen in Wachstum und Profitabilität, den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, die verbleibenden Auswirkungen der Inflation auf Fracht-, Arbeits- und Energiekosten sowie ungünstige Währungseffekte. Positionen, welche die Vergleichbarkeit beeinflussen (so genannte items affecting comparability), beliefen sich auf Stufe EBITDA auf CHF -59.0 Mio. (Vorjahr: CHF -30.3 Mio.). Diese Kosten beziehen sich hauptsächlich auf das Transformationsprogramm (CHF 42.4 Mio.) und die IT-Optimierung (CHF 14.1 Mio.). dormakaba schloss das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Konzerngewinn von CHF 88.5 Mio. (Vorjahr: CHF 38.8 Mio.) ab. Der Konzerngewinn des Jahres 2022/23 ist mit CHF 59.5 Mio. durch Goodwill-Abschreibungen belastet. dormakaba hat beschlossen, den revidierten Standard der Schweizerischen Fachempfehlungen zur Rechnungslegung zur Konzernrechnung (Swiss GAAP FER 30) bereits ab dem Geschäftsjahr 2022/23 anzuwenden. Dies führte zu einer Änderung der im Standard vorgesehenen Bilanzierungsmethode für die Goodwill-Bilanzierung, um die Transparenz zu erhöhen und die Vergleichbarkeit der erworbenen Unternehmen zu verbessern. Der Goodwill wird nun aktiviert und in der Erfolgsrechnung abgeschrieben. Cashflow und Bilanz Der Cashflow operativer Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 363.4 Mio. (Vorjahr: CHF 188.4 Mio.). Die operative Cashflow-Marge (Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit in Prozent des Umsatzes) erhöhte sich auf 10.1% (Vorjahr: 4.6%), was vor allem auf das straff geführte – und damit sinkende – Nettoumlaufvermögen zurückzuführen ist. Der freie Cashflow erholte sich von CHF -31.6 Mio. auf CHF 176.6 Mio., was auf die im Vergleich zum Vorjahr geringere M&A-Aktivität zurückzuführen ist. Die Nettoverschuldung verringerte sich um CHF 111.2 Mio. auf CHF 596.9 Mio. zum 30. Juni 2023 (Vorjahr: CHF 708.1 Mio.). Der Leverage, definiert als Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, lag bei 1.6x. Ergebnisse der Regionen (Access Solutions) und Key & Wall Solutions dormakaba verzeichnete im Geschäftsjahr 2022/23 in den meisten seiner Märkte eine solide Nachfrage mit zufriedenstellenden Auftragseingängen und -beständen. Alle Geschäftsbereiche trugen positiv zum organischen Wachstum bei. Region Americas Der organische Umsatz in der Region Americas stieg um 10.5% und der Gesamtumsatz betrug CHF 781.8 Mio., was auf höhere Verkaufspreise, eine konstante gewerbliche Bautätigkeit in den USA und ein robustes Wachstum im Mehrfamilienhausbau zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 145.7 Mio. (Vorjahr: CHF 130.2 Mio.), die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 18.6% (Vorjahr: 17.5%). Die Preisrealisierung glich die Inflation aus und dormakaba profitierte von Effizienzsteigerungen im Verkaufsprozess, die durch eine interne Reorganisation zu Beginn des Geschäftsjahres erzielt wurden. Region Asia Pacific Der organische Umsatz in der Region Asia Pacific wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 2.2% und der Gesamtumsatz betrug CHF 572.2 Mio., hauptsächlich beeinflusst durch die ausbleibende Erholung des chinesischen Marktes und einen Rückgang der Aufträge im Bereich Originalausrüstung (OEM-Geschäft) im zweiten Halbjahr. Das bereinigte EBITDA sank auf CHF 92.6 Mio. (Vorjahr: CHF 101.2 Mio.), mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 16.2% (Vorjahr: 17.6%), hauptsächlich aufgrund der geringeren Anlagenleistung. Region Europe & Africa Der organische Umsatz der Region Europe & Africa stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8.0% und der Gesamtumsatz betrug CHF 1 166.5 Mio., was auf starke Preiserhöhungen und Mengenwachstum zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA sank auf CHF 219.8 Mio. (Vorjahr: CHF 232.6 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 18.8% (Vorjahr: 20.3%) entspricht. Die geringere Marge ist auf die weltweit geringere Nachfrage nach Türbeschlägen zurückzuführen, die zu einem Rückgang der Produktionsleistung führte. Key & Wall Solutions Der organische Umsatz von Key & Wall Solutions stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12.1% und der Gesamtumsatz betrug CHF 395.0 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 18.0% (Vorjahr: 13.8%). Dieser Anstieg ist vor allem auf ein starkes Wachstum der profitablen Umsätze im US-Markt zurückzuführen, wo der Geschäftsbereich Movable Walls von einer veränderten Wettbewerbslandschaft profitieren konnte. Gleichzeitig konnte der Geschäftsbereich Key Systems die bereinigte EBITDA-Marge erhöhen, indem dieser den Inflationsdruck durch eine starke Preisrealisierung kompensierte. Fortschritt im Bereich Nachhaltigkeit dormakaba hat sich im Rahmen ihrer Strategie Shape4Growth verpflichtet, ein in der Branche führendes Nachhaltigkeitskonzept mit mehr als 30 ambitionierten ESG-Zielen umzusetzen. Im Geschäftsjahr 2022/23 wurden bei mehreren Schlüsselindikatoren positive Ergebnisse erzielt. dormakaba hat sein jährliches Ziel erreicht, seine CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) um 4 004 tCO2 in Übereinstimmung mit dem globalen <1.5°C-Pfad des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zu reduzieren. Seit Januar 2023 hat die Produktionsstätte des Unternehmens in Chennai (Indien) 440 Solarmodule mit einer Kapazität von 240 Kilowatt Peak (kWp) in Betrieb genommen, die genug Solarenergie vor Ort liefern, um 100% des Strombedarfs zu decken – dies ist nur ein Teil der 50-prozentigen Gesamtzunahme der Solarenergieerzeugung von dormakaba vor Ort. Als ersten Schritt in Übereinstimmung mit der Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) hat dormakaba seinen Plan zum Klimaschutz im Nachhaltigkeitsbericht 2022/23 veröffentlicht. Ausblick Das derzeitige Geschäftsumfeld ist nach wie vor stark von Unsicherheiten und eingeschränkter Visibilität geprägt. Die geopolitischen Risiken, insbesondere in Asien und Europa (vor allem durch den Krieg in der Ukraine), sind weiterhin hoch. Weiter steigende Zinssätze im Kampf gegen die Inflation könnten das allgemeine Wirtschaftswachstum einschliesslich der Neubautätigkeit weiter bremsen. Auf der Grundlage eines gesunden Auftragseingangs und -bestandes zum Ende des Geschäftsjahres 2022/23 erwartet dormakaba dennoch eine kontinuierliche Verbesserung des Umsatzes im Jahresvergleich. Für 2023/24 erwartet das Unternehmen ein organisches Wachstum entsprechend dem mittelfristigen Zielbereich von 3 bis 5% und eine Profitabilität mit einer sequenziellen Verbesserung gegenüber den Ergebnissen von 2022/23. dormakaba fokussiert sich weiterhin auf die stringente Umsetzung des Transformationsprogramms im Rahmen von Shape4Growth. Dies umfasst Massnahmen für Wachstum und Kostenmanagement, zum Beispiel Preisgestaltung, Ausgabenmanagement durch Optimierung der Produktionsstruktur und Steigerung der betrieblichen Effizienz. Anträge an die Generalversammlung vom 5. Oktober 2023 Dividendenantrag Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung 2023 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende von CHF 9.50 pro Aktie auszuschütten (Vorjahr: CHF 11.50). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 51.9%, unter Berücksichtigung der Kosten für Initiativen im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm, aber ohne die oben beschriebenen Auswirkungen der revidierten Goodwill-Bilanzierung. Änderungen im Verwaltungsrat Das Verwaltungsratsmitglied Daniel Daeniker wird auf die Generalversammlung vom 5. Oktober 2023 zurücktreten. Alle anderen Mitglieder stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Daniel Daeniker für die wertvollen Beiträge, die er während seiner Amtszeit für die Entwicklung von dormakaba geleistet hat. dormakaba wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Till Reuter (55) und Ines Pöschel (55) zur Wahl als neue Mitglieder auf der kommenden Generalversammlung vorzuschlagen. Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern sind unter dk.world/news zu finden. Seit am 1. Mai 2023 Svein Richard Brandtzæg das Präsidium und Thomas Aebischer, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, auch die Rolle des Vizepräsidenten übernommen haben, werden alle Verwaltungsratsausschüsse von unabhängigen und nicht-exekutiven Mitgliedern geleitet. Mit der Nominierung von Ines Pöschel wird die Frauenquote im Verwaltungsrat um weitere 10% erhöht. Kennzahlen der dormakaba Gruppe in Mio. CHF, sofern nichts anderes angegeben Geschäftsjahr

per 30.06.2023 in % Geschäftsjahr per 30.06.2022 (angepasst) 1) in % Umsatz netto 2 848.8 100.0 2 756.9 100.0 Organisches Umsatzwachstum in % 8.4 7.7 Effekte aus Akquisitionen/(Desinvestitionen) in % -0.5 2.9 Währungseffekte in % -4.0 -0.1 Bereinigtes EBITDA (Betriebsergebnis vor

Abschreibungen und Amortisationen) 384.8 13.5 372.3 13.5 Bereinigtes EBIT (Betriebsergebnis) 307.5 10.8 293.4 10.6 Gewinn vor Steuern 142.2 5.0 74.9 2.7 Gewinn 88.5 3.1 38.8 1.4 Anteiliger Gewinn Minderheitsanteile 42.8 19.5 Anteiliger Gewinn Eigentümer Mutterunternehmen 45.7 19.3 Dividende je Aktie (in CHF)2) 9.5 11.5 Weitere Kennzahlen Bilanzsumme 1 946.5 2 071.9 Nettoverschuldung 596.9 708.1 Börsenkapitalisierung 1 683.0 1 740.3 1) dormakaba hat die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode für den Goodwill geändert. Um die Vergleichbarkeit mit dem aktuellen Geschäftsjahr zu ermöglichen, wurden die Angaben des Vorjahres angepasst. Einzelheiten sind im Kapitel «changes in accounting principles and restatement of previous period» des Geschäftsberichts (5.1) aufgeführt. 2) Geschäftsjahr per 30.06.2023: Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung; Ausschüttung je zur Hälfte aus Kapitaleinlagereserven und Gewinnreserven.

Den vollständigen Geschäftsbericht der dormakaba Holding AG einschliesslich Konzernabschluss, Jahresabschluss und Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 finden Sie unter report.dormakaba.com. Die Analystenpräsentation finden Sie unter dk.world/publikationen. Investoren und Analysten

Siegfried Schwirzer

Head of Investor Relations

siegfried.schwirzer@dormakaba.com

+41 44 818 9028 Medien

Patrick Lehn

Senior Manager Group External Communications / Press Officer

patrick.lehn@dormakaba.com

+41 44 818 92 86 Download Bereich Download Medienmitteilung Download CV Ines Pöschel Download CV Dr. Till Reuter Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wieder beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Die Definition alternativer Performancekennzahlen findet sich im Kapitel 5.2 der «Notes to the consolidated financial statements» im Geschäftsbericht 2022/23 von dormakaba. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Ende der Adhoc-Mitteilung