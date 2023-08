Hugo Boss: Viel zu holen ist nicht mehr

Noch im Frühjahr 2015 markierte Hugo Boss bei 120,40 Euro ein stolzes Verlaufshoch, konnte dieses Niveau allerdings nicht lange halten und wurde anschließend zur Unterseite durchgereicht. Zunächst auf 46,00 Euro bis Sommer 2016 später auf 19,12 Euro im Jahr 2020. Nach einem dort erfolgreich etablierten Doppelboden erfolgte ein Trendwechsel, im Sommer 2021 gelang ein Ausbruch über den zuvor etablierten Abwärtstrend. Die Folge waren weitere Kursgewinne auf 75,76 Euro bis Mitte Juli dieses Jahres. Dort scheinen sich allerdings gewisse Entwicklungserscheinungen einzustellen.

Welle zwei noch nicht fertig

Obwohl Hugo Boss derzeit talwärts tendiert, ist die zweite Kaufwelle ausgehend seit Oktober 2022 in ihrer Ausdehnung noch nicht vollständig. Weitere Kursgewinne an 81,40 Euro sind stark anzunehmen, da es derzeit auch noch keine Anzeichen eines Topping-Musters gibt. Trotzdem sollten Investoren zuvor mit einer Konsolidierungsausdehnung auf 63,78 und womöglich noch 59,98 Euro rechnen. Anschließend könnten dann die nächsthöheren Kursmarken angesteuert werden. Ein direkter Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 75,76 Euro würden vorzeitig besagtes Kurspotenzial an 81,40 Euro freisetzen.