PAYPAL - Aktie mit Rückenwind!

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 63,420 $ (Nasdaq)

Die aktuelle Handelswoche verläuft für die PayPal-Aktie ganz gut. Gestern konnte diese weitere 1,47 % zulegen und damit die Erholung seit ihrem Jahrestief am 18. August fortsetzen. Im Zuge dessen ist es kurzfristig sogar wieder zu bullischen Signalen gekommen. So lässt sich im Chartbild beispielsweise eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen, die sich zudem auch noch am Support bei 59,37 USD gebildet hat. Im großen Chartbild könnte dies das zweite Standbein eines mittelfristigen bzw. langfristigen Doppelbodens sein.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass der Weg bis zur Vollendung dieses Kursmusters noch relativ weit ist. Die Nackenlinie des Doppelbodens läge erst im Bereich von 76,54 USD und bis dahin gibt es für die Aktie noch einige Hürden zu überwinden. Dass dies nicht leicht wird, hat man in den vergangenen zwei Jahren gesehen. Im großen Bärenmarkt gab es immer wieder zwischenzeitliche Stabilisierungsversuche. Am Ende aber fiel der Aktienkurs immer wieder auf ein neues Tief zurück.

Wie die aktuelle Idee einer Bodenbildung strategisch einzuordnen ist, habe ich in der letzten Analyse: PayPal - Totgesagte Aktien leben länger bereits unter die Lupe genommen. Die Kursgewinne seitdem bestätigen die bullischen Ambitionen, sorgen aber noch nicht für eine deutliche Entspannung. Die Aktie ist vielmehr dabei, die nächsten kurzfristigen Ziele im Bereich von 66,50 USD anzulaufen. Wird der dortige Widerstand überwunden, könnte der nächste Schritt gemacht werden. Die Bullen könnten dann die angesprochenen Nackenlinie im Bereich von 76,54 USD ins Visier nehmen.

Fazit: Die PayPal-Aktie bleibt auf der Käuferseite weiterhin sehr spekulativ. Das Kaufinteresse ist jedoch zu erkennen und damit nehmen die Bemühungen einen Boden auszubilden, erneut Form an. Weitere Hürden, wie der Bereich um 66,50 USD stellen kurzfristige Ziele dar und müssen mittelfristig überwunden werden, um die angesprochene Bodenbildung voranzutreiben. Um kleinere Korrekturen aufzufangen, stehen den Käufern jetzt bis hin zu ca. 59 USD einige Unterstützungen zur Verfügung (siehe Chart).

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)