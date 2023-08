Trading-Chance HelloFresh: Heiß gelaufen

Werbung

Antizyklische Trades sind immer riskanter als trendkonforme, bergen aber auch, wenn die Rahmenbedingungen passen, entsprechend höhere Chancen. Beim Kochboxen-Lieferanten HelloFresh zeichnet sich gerade eine solche Gelegenheit für risikofreudige Trader ab: Eine Trading-Chance Short.

Warum zieht HelloFresh gerade so stark an? Es wirkt, als würden einige Akteure umschichten, heraus aus Delivery Hero und hinein in die HelloFresh-Aktie, nachdem Delivery Hero gestern Halbjahreszahlen vorgelegt hat, bei denen deutlich wurde, dass der Verlust weiterhin immens ist. Bei HelloFresh war der Gewinn dafür überraschend gut ausgefallen. Aber auch, wenn die Aktie seit der Vorlage der Bilanz am 10. August anzieht, nachdem da nach anfänglichem Minus ein Intraday-Turnaround über der 200-Tage-Linie gelungen war:

Die Zahlen sahen besser aus, als sie waren

Die Aktie ist seither zwar extrem schnell und weit gelaufen. Aber nicht wenige Trader dürften bei den Bilanzdaten genauer hingesehen haben. Und wer das tat, dürfte nur auf eine Gelegenheit warten, in eine überkaufte Situation hinein eigene Positionen abzubauen oder sogar auf die Short-Seite zu setzen. Denn dass Gewinn und Gewinnmarge über den Prognosen lagen, lag nicht an Wachstum, sondern an Kosteneinsparungen, vor allem an verringerten Marketingausgaben, die aber laut HelloFresh im laufenden Quartal schon wieder steigen sollen. Dass in Sachen Wachstum derzeit nicht viel vorangeht, zeigten die Umsätze, die im zweiten Quartal nur knapp auf dem Level des Vorjahresquartals gehalten werden konnten. Zwar stieg die durchschnittliche Summe pro Bestellung, das befeuerte den Umsatz aber deswegen nicht, weil die Zahl der aktiven Kunden deutlich von 8,0 auf 7,3 Millionen fiel.

Das ist, wie man es auch dreht und wendet, nicht bullisch. Und da die Aktie durch die jüngste Rallye weit höher notiert als zur Jahreswende, man aber weiterhin von einem gegenüber 2020 eher niedrigeren Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr ausgehen kann, ist HelloFresh auch noch von der Bewertung her teurer, als es das derzeitige Wachstum hergeben würde. Was die Analysten nicht anders sehen, wenn man deren Einschätzungen mal im Durchschnitt sieht. Die Zahl derer, die die Aktie als Kauf sehen, liegt zwar leicht über der Anzahl der Experten, die zu „Halten“ oder „Verkaufen“ raten. Aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,36 Euro … und wurde heute zum Tageshoch schon erreicht. Darüber hinaus sind es chart- und markttechnische Faktoren, die die Aktie für einen spekulativen Short-Trade spannend machen:

Chart- und markttechnisch heiß gelaufen

Denn auf chart- ebenso wie auf markttechnischer Ebene wirkt der Kurs jetzt heiß gelaufen. Sie sehen, dass die HelloFresh-Aktie jetzt nahe an der oberen Begrenzung eines relativ steilen, im Frühjahr etablierten Aufwärtstrendkanals notiert, nachdem sie vom Tief des 10. August, als man auf die Bilanz hin zunächst ausstieg, bis zum heutigen Tageshoch sagenhafte 35 Prozent binnen drei Wochen gelaufen ist. Darüber hinaus …

Quelle: marketmaker pp4

… ist der Relative Stärke-Indikator (RSI, im Chart unten mit eingeblendet) jetzt in der Überhitzungszone über 70 angekommen. Sie sehen im Chart: Wenn dieser Indikator in eine der beiden Extremzonen unter 30 und über 70 eintaucht, ist eine Gegenbewegung selten fern. Insgesamt spricht also momentan einiges dafür, dass das Aufwärtspotenzial der Aktie begrenzt ist. Dabei würden wir aber auf jeden Fall einen Stop Loss einziehen, der nur relativ knapp über der oberen Begrenzung des Trendkanals liegt, denn hochspekulativ zu agieren unterscheidet sich von Leichtsinn darin, dass man das Risiko solcher Trades konsequent begrenzt.

Antizyklische Trades sind hoch spannend … und nur etwas für Trader mit guten Nerven

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 35,765 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 4,4. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf HelloFresh lautet HG3R1Y.

Den Stop Loss würden wir bei 31,70 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,40 Euro. Sobald die Aktie aber unter 27 Euro schließen sollte, wäre es opportun, diesen Stop Loss umgehend mindestens knapp über das letzte Zwischenhoch nachzuziehen.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 30,90 Euro, 33,12 Euro

Unterstützungen: 28,45 Euro, 27,45 Euro, 22,66 Euro, 19,94 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf HelloFresh

Basiswert HelloFresh WKN HG3R1Y ISIN DE000HG3R1Y2 Basispreis 35,765 Euro K.O.-Schwelle 35,765 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,4 Stop Loss Zertifikat 0,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

