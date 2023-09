BROADCOM - Aktie nach Zahlen unter Druck

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 922,890 $ (Nasdaq)

Broadcom gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Der Konzern übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 10,54 USD die Analystenschätzungen von 10,43 USD. Der Umsatz liegt mit 8,88 Mrd. USD über den Erwartungen von 8,85 Mrd. USD. Die Aktie reagiert im außerbörslichen Handel klar negativ auf diese Zahlen. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 922,89 USD wird der Wert aktuell bei 876,09 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich seit einem Tief bei 12,98 USD aus dem Oktober 2008 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde im November 2009 beschleunigt und lief danach in einem Trendkanal ab.

Im Mai 2023 erreichte der Wert ein Hoch bei 921,78 USD und kletterte damit fast an die obere Begrenzung des Kanals. Im Juli scheiterte der Wert an diesem Hoch, obwohl er in der Spitze bei 923,18 USD notierte. Gestern kam es zum neuen Allzeithoch bei 923,67 USD. Aber wieder scheint der Wert am Hoch aus dem Mai zu scheitern. Bei 819,32 USD verläuft ein kurzfristiger Aufwärtstrend.

Das wird schwer für die Bullen

Die Broadcom-Aktie scheint erneut an einer wichtigen Hürde zu scheitern. Kurzfristig ist daher mit Abgaben in Richtung des erwähnten Aufwärtstrends zu rechnen. Sollte der Wert unter diesen abfallen, müsste sogar eine größere Korrektur in Richtung des alten Allzeithochs aus dem Dezember 2021 bei 677,76 USD gerechnet werden. Sollte der Wert allerdings doch noch über 921,78 USD ausbrechen, könnte es zu einem weiteren Anstieg bis knapp über 1.000 USD und somit an die Oberkante des Trendkanals kommen.

Fazit: Die Broadcom-Aktie befindet sich seit Monaten in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Die aktuellen Zahlen ändern trotz des deutlichen Abschlags daran nichts.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)