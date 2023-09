Datadog: In der Warteschleife

Nach dem Kurssturz von 199,68 US-Dollar ausgehend von Mitte November 2021 auf 61,34 US-Dollar bis Anfang dieses Jahres landete Datadog auf den Verlaufstiefs aus 2021 und vollzog dort eine mehrere Wochen anhaltende Stabilisierungsphase. Der Kurssprung über das Niveau von 90,00 US-Dollar verschaffte dem Papier Aufwärtspotenzial an die Hürde von 120,00 US-Dollar. Von diesem Niveau ist der Wert zuletzt jedoch wieder abgeprallt und tendiert im mittleren Bereich der seit gut einem Jahren anhaltende Seitwärtsspanne. Aber nur eine Auflösung dieser Schiebephase dürfte wieder konsistente und mittelfristige Signale hervorbringen.

Inverse SKS-Formation möglich

Allem Anschein nach basteln Investoren bereits seit Sommer letzten Jahres an einer Trendwende, diese könnte nach dem derzeitigen Stand der Entwicklung in Form einer inversen SKS-Formation zutage treten. Oberhalb von 120,00 US-Dollar wären demnach Kursgewinne an 150,40 und darüber 165,97 US-Dollar möglich. Achtungszeichen würden dagegen bei Notierungen unterhalb von 80,00 US-Dollar auftreten, dies würde zum einen die inverse SKS-Formation bedrohen, zum anderen könnten Verluste auf 76,77 und womöglich noch die Jahrestiefs von 61,34 US-Dollar einsetzen.