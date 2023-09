ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Yara auf 394 Kronen - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Yara von 410 auf 394 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Aron Ceccarelli reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2024 vor allem wegen der höheren Zinsen. Die Zahlen des Düngerherstellers für das zweite Quartal seien stark geprägt gewesen von niedrigeren Verkaufspreisen und Abschreibungen auf Bestände, wodurch der Rückenwind durch den Produktmix und niedrigere Energiekosten mehr als aufgehoben worden sei. Der Experte bleibt an der Seitenlinie./ajx/la

