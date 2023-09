COMMERZBANK - Chance viel zu leicht verspielt!

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,100 € (XETRA)

In der vergangenen Handelswoche sprang der Aktienkurs der Commerzbank über den Widerstandsbereich bei 10,29 EUR an und erreichte in der Spitze ein kurzfristiges Hoch bei 10,52 EUR. Damit schickte sich die Aktie an, die Konsolidierung seit Anfang August bullisch auflösen zu wollen. Leider ist es den Käufern im Anschluss nicht gelungen, diese Basis zu halten oder gar auszubauen. Ganz im Gegenteil. Bereits am Mittwoch kehrten die Verkäufer zurück und mit den Kursverlusten vom Donnerstag und Freitag wurde die Woche mitten in der alten Range beendet. Damit steht fest: Der Ausbruch zur Oberseite war ein klassisches Fehlsignal.

Die Falle schnappte zu!

Der Kursverlauf in der letzten Handelswoche ist aus bullischer Sicht absolut enttäuschend und könnte Folgen haben. Handelt es sich tatsächlich um einen bullischen Fehlausbruch, dürfte in dieser Woche der Supportbereich bei 9,92 Euro getestet werden. Ein Unterschreiten dessen ist nicht auszuschließen. Kommt es dort zu Anschlussverkäufen, könnte sogar der große Unterstützungsbereich bei 9,23 EUR angelaufen werden.

Spannend wird es, wenn im Markt gleich zwei Fallen gestellt werden. Dies wäre der Fall, sollten 10,36 EUR noch einmal nachhaltig überwunden werden, wobei auf der anderen Seite der bei ca. 10,08 EUR beginnende Unterstützungsbereich gehalten wird. Nachdem in der letzten Woche zunächst die Käufer in eine Falle tappten, wären es in diesem Szenario die Verkäufer, die ein Problem hätten. Die Aktie könnte dann einen zweiten Versuch in Richtung 10,75-11,23 EUR starten.

Fazit: Unterhalb von 10,36-10,525 EUR ist in der Commerzbank-Aktie Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr, dass der Unterstützungsbereich bei 9,93 EUR getestet und potenziell sogar unterschritten wird. Sollte dies gelingen, wären Abgaben auf 9,23 EUR in den kommenden Wochen möglich.

