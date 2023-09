ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Fresenius von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 33 Euro belassen. Es bleibe die große Frage, welche Unternehmensteile der Gesundheitskonzern beim Umbau veräußern werde, schrieb Analystin Sezgi Oezener in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet für die kommenden sechs bis zwölf Monate mit Ankündigungen mit einem finanziellen Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro. Da es aber noch an klaren Belegen für größere Umbaumaßnahmen fehle, stufte sie die Aktien erst einmal mit "Hold" ein. Zudem würde sich die Schuldenquote wohl auch bei einem Verkauf der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) kaum verbessern./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 13:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 01:00 / GMT

