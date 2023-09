STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MB7GD5)

Die Nvidia-Aktie jagt ein Allzeithoch nach dem anderen. In der Vorwoche ging es auf 502,30 US-Dollar. Zuletzt passten mehrere Analysten-Häuser ihre Einschätzungen zum Chip-Produzenten nach oben an. Die Kursziele bewegen sich zwischen 600 und 675 US-Dollar. Aktuell kostet ein Anteilsschein 481,50 US-Dollar. Stuttgarter Derivateanleger nutzen den Rücksetzer und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MB78UD)

Bei der Deutsche Bank-Tochter Postbank häufen sich seit Jahresbeginn die Beschwerden. Die Kunden monieren lange Bearbeitungszeiten, die telefonische Erreichbarkeit sowie verschiedene Störungen im Online-Banking. Die Bafin prüft nun, ob es Anlass für aufsichtsrechtliche Maßnahmen gibt. Ein Deutsche Bank-Sprecher gibt ein "deutlich erhöhtes Aufkommen an Anfragen und Aufträgen unserer Kunden" als Grund für die langen Bearbeitungszeiten an. Die Aktie der Deutschen Bank gibt heute 2,1 % auf 9,86 Euro nach. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf das Geldhaus gekauft.

3. Knock-out-Call auf Hannover Rück (WKN MC7TD2)

Die Papiere des Rückversicherers Hannover Rück erreichten Anfang Juni mit 206,60 Euro ein neues Rekordhoch. Seither bewegt sich der Kurs um 195 Euro seitwärts. Während die Analysten von JP Morgan Chase die Aktie weiter zum Kauf empfehlen und ein Kursziel von 240 Euro prognositzieren, sind die Experten von Barclays Capital pessimistischer. Sie raten zum Verkauf und geben ein Kursziel von 170 Euro an. Die Aktie zeigt sich heute davon unbeeindruckt und steigt um 1,13 % auf 196,70 Euro. Anleger kaufen sich einen Knock-out-Call auf Hannover Rück ins Depot.

Euwax Sentiment Index

Für den DAX geht es heute unter die 15.800 Punkte, kurzzeitig tauchte er sogar unter 15.700 Punkte ab. Zum Mittag hin berappelt sich das deutsche Aktienbarometer jedoch etwas und notiert bei 15.783 Punkten mit 0,25 % im Minus. Nach dem gestrigen Feiertag beginnt heute Nachmittag die Handelswoche in den USA und könnte für weitere Bewegung sorgen. Die Anleger agieren zunehmend vorsichtiger und drücken den Euwax Sentiment auf -36 Punkte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Ruhe nach dem Krypto-Sturm bei Bitcoin & Co. - Monatsrückblick Juli & August mit @Bitcoin2Go

Mirco & Richy blicken in diesem Video auf die interessanten Ereignisse der Monate Juli und August zurück und beantworten unter anderem folgende Fragen: Wie ist die aktuelle Korrelation zwischen dem Kryptomarkt und dem makroökonomischen Umfeld? Wie steht es derzeit um die Zinsen und den Arbeitsmarkt? Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg zur Genehmigung des Bitcoin-ETF und wann ist damit zu rechnen? Welche Ereignisse stehen hinter dem aktuellsten Kursrutsch? Welche Auswirkungen hatte das jüngste LTC-Halving? Was ist im September zu erwarten? Weitere Themen wie ETH-Future-ETF, Evergrandes Insolvenzantrag, SpaceX, MicroStrategy, SEC, Ripple und BTC-Halving 2024 stehen ebenfalls im Fokus.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Yi3JcDUM1K4

