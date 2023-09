Coca-Cola vs. PepsiCo – Welche Dividende ist besser?

Die beiden Getränkehersteller Coca-Cola (WKN: 850663) und PepsiCo (WKN: 851995) eint eine fast schon legendäre Rivalität. Umsätze in Höhe von 43,0 Mrd. US-Dollar (Coca-Cola) und 86,4 Mrd. US-Dollar (PepsiCo) im abgelaufenem Geschäftsjahr machen die beiden Unternehmen dabei zu wahren Giganten in der Lebensmittelindustrie.

Doch es sind nicht nur die Erfrischungsgetränke der beiden Unternehmen, die sich weltweit einer großen Beliebtheit erfreuen. Auch die Dividenden von Coca-Cola und PepsiCo sind seit langer Zeit bei Einkommensinvestoren sehr beliebt. Ähnlich wie beim Geschmack der Limonade, gibt es jedoch auch bei der Dividende eine Frage: Welche ist besser?

Coca-Cola mit höherer Dividendenrendite

Aktuell zahlt Coca-Cola seinen Aktionären eine quartalsweise Dividende in Höhe von 0,46 US-Dollar pro Anteilsschein. Bei einem aktuellen Kurs von 59,3 US-Dollar (Stand 01.09.2023) entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 3,1 %. Auch PepsiCo zahlt seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende. Der Wert fürs gesamte Jahr soll dieses Jahr bei 4,9 US-Dollar liegen, was bei einem aktuellen Kurs von 175,3 US-Dollar pro Aktie eine Dividendenrendite von 2,8 % bedeutet. Damit weist Coca-Cola aktuell eine leicht höhere Dividendenrendite als sein Konkurrent aus dem US-Bundesstaat New York aus.

Einer der Gründe, warum beide Aktien bei Dividendeninvestoren derart beliebt sind, liegt darin, dass beide Unternehmen als Dividendenkönige bekannt dafür sind, ihre Dividende langfristig zu erhöhen. Dabei kann Coca-Cola mittlerweile auf 60 Jahre von Dividendenwachstum zurückblicken. Damit liegt das Unternehmen zwar erneut vor seinem Konkurrenten aber auch das 50-jährige kontinuierliche Dividendenwachstum von PepsiCo kann sich durchaus blicken lassen.

PepsiCo mit schnellerem Dividendenwachstum

Doch während bei den ersten beiden Vergleichen Coca-Cola vorne liegt, glänzt PepsiCo wiederum mit schnellerem Dividendenwachstum. So hat PepsiCo seine Dividende in den letzten 10 Jahren durchschnittlich um 8,1 % gesteigert und liegt damit vor Coke, wo dieser Wert bei 5,3 % liegt. Das schnellere Wachstum lässt sich auch im aktuellen Jahr sehen, wo PepsiCo seine vierteljährliche Auszahlung pro Aktie um 10 % gesteigert hat. Der Wert liegt damit mehr als doppelt so hoch wie die 4,5 % Dividendensteigerung pro Coca-Cola Aktie.

Auch bei der Ausschüttungsquote liegt Pepsi vor Coca-Cola. So betrug im abgelaufenem Geschäftsjahr das Verhältnis der Ausschüttungen zum operativen Cashflow bei PepsiCo 57,0 %. Bei Coca-Cola lag dieser Wert bei 69,1 %, wobei dieser Wert damit noch problemlos innerhalb des grünen Bereichs lag.

Welche Dividende ist nun besser?

Während Coca-Cola mit einer höheren Dividendenrendite und einer längeren Historie von Dividendenerhöhungen glänzen kann, punktet PepsiCo mit schnellerem Dividendenwachstum und einer niedrigeren Ausschüttungsquote. Bei Betrachtung der reinen fundamentalen Dividendendaten scheint es entsprechend keinen klaren Gewinner zu geben. So ist die Beantwortung der Frage, ob Coke oder Pepsi besser ist, ähnlich wie bei der Limonade der beiden Unternehmen, wohl Geschmackssache.

