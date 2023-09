NVIDIA - Aktie mit Schwierigkeiten am Allzeithoch!

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 485,090 $ (Nasdaq)

NVIDIA ist das Unternehmen der Stunde und einer der Grundpfeiler bei einem der heißesten Themen der Zukunft: KI. Entsprechend hoch war das Interesse an der Aktie in den vergangenen Monaten. Mit ihrem erst vor einigen Tagen erreichten Allzeithoch befindet sie sich klaren Bullenmarkt und bescherte Anlegern teils horrende Gewinne. Ginge es nach diesen, könnte die Party immer weitergehen. Aber auch an der Börse wachsen die Bäume am Ende nicht in den Himmel bzw. laufen die Kurse nicht nur in eine Richtung.

Der Motor stottert!

Diese Tatsache dürfte Anlegern mit Vorlage der letzten Quartalszahlen bewusst geworden sein. Obwohl NVIDIA bombastische Zahlen ablieferte und einen starken Ausblick präsentierte, konnte der Kurs nicht mehr weiter zulegen. Die starke Öffnung knapp oberhalb von 500 USD wurde direkt verkauft und die Aktie schrammte am 24 August nur knapp an einem Minus vorbei. „Sell on good news“ war das Motto und dies gibt durchaus zu denken. Das zeigen auch die jüngsten Probleme der Käufer im Bereich von 500 USD. In der vergangenen Woche konnte diese Preiszone zwar wieder erreicht werden, erneut aber prallte der Kurs nach unten ab. Am Freitag gab die Aktie 1,71 % nach und gestern wurde in den USA nicht gehandelt.

In Panik müssen Investoren jedoch noch nicht verfallen. Der mittelfristige Trend ist weiterhin aufwärts gerichtet und auch kurzfristig gibt es noch keine größeren bärischen Signale. Das wäre erst unterhalb von ca. 452 USD der Fall. Damit würde man die sich abzeichnende Range am Allzeithoch nach unten verlassen und so ein Doppelhoch vollenden. Dies könnte zu weiteren Abgaben in Richtung 406 USD führen.

Oberhalb von ca. 452 USD ist der Aufwärtstrend jedoch intakt und es können neue Hochs folgen. Rechnerisch könnte es zu einem Run auf 536-558 USD kommen.

Fazit: Das Risiko in der NVIDIA-Aktie nimmt aktuell zu. Damit ist nicht gemein, dass der Bullenmarkt beendet ist. Vielmehr sollten sich Anleger bzw. Trader auf neue Hochs UND eine Konsolidierung/Korrektur einstellen. Letztere könnten für neue Käufe genutzt werden, solange die Aktie nicht nachhaltig unter 452 USD zurückfällt. Ein Kauf direkt am Hoch erscheint mir im aktuellen Umfeld wenig attraktiv.

NVIDIA Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)