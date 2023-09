Ölpreis up, Rubel down

Russland: Ein kaputtes Land terrorisiert weiter den Nachbarn

Verarbeitendes Gewerbe mau

DAX: Heute wohl keine Änderung in der Zusammensetzung

Russland – skrupellos, wie die dortigen Befehlshaber sind – bombardiert Frachter, die lebenswichtiges Getreide aus der Ukraine in alle Welt bringen. Auch auf die Häfen der Ukraine wird gezielt. Mittlerweile stehen selbst Donau-Häfen im Kreuzfeuer. Verhindert werden soll, dass ukrainisches Getreide über die Donau verschifft wird. Der türkische Präsident Erdogan hat den russischen Despoten aktuell nicht zu einem neuen Getreideabkommen überreden können. Warum auch soll Russland hierauf eingehen? Russlands Getreideexporte steigen im laufenden Jahr, die der Ukraine schrumpfen. Moskau jubiliert auch über neue Jahreshochs beim Rohöl. Der Preis für ein Fass Brent hat sich aktuell oberhalb der Marke von 90 US-Dollar etabliert. Die Staatengruppe der OPEC+ hält sich an die selbstauferlegte Förderdisziplin.Dem russischen Rubel hilft all dies nicht, hat dieser doch im laufenden Jahr, so gegenüberüber dem Euro, bislang rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Aktuell sind zwar galoppierende Abwertungen Geschichte, aber nicht, weil der Rubel plötzlich heiß begehrt wäre. Vielmehr sind erneut Kapitalverkehrskontrollen eingeführt worden. Zudem hat die Zentralbank in Moskau ihren Leitzins auf 12% in die Höhe geschossen.Das heutige Kalenderblatt mit den potentiell den Finanzmarkt bewegenden Daten hat nicht viel zu bieten. Die US-Industrie meldet ihre Auftragseingänge vom Juli. Wir erwarten ein Minus von 2,3% im Vormonatsvergleich, nach einem Anstieg in derselben Größenordnung im Monat zuvor. Gestern meldete der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) für seine Mitgliedsunternehmen per Juli ein Auftragsminus um 11% im Jahresvergleich. Der Bestand an Bestellungen schrumpft zusehends. Den DAX interessierte es nicht. Der Wochenauftakt zeigte sich mit -0,1% nahezu unverändert. Ähnlich beim S&P 500 mit einem Plus von knapp 0,2%.Interesse verspricht die heutige Entscheidung der Deutschen Börse zur Zusammensetzung der Aktienindizes. Beim DAX gibt es nach unserem Dafürhalten zwar mit FMC und der Lufthansa zwei Kandidaten, die sich für eine Rückkehr in die Erste deutsche Börsenliga anbieten. Da sich aber kein eindeutiger Abstiegskandidat aufdrängt, bleibt bei der DAX-Zusammensetzung wohl alles beim Angestammten.