PALO ALTO NETWORKS - Größeres Kaufsignal steht bevor

Turbo Long auf Palo Alto Networks - WKN: MB6Z1A - ISIN: DE000MB6Z1A0 - Kurs: 4,860 € (Morgan Stanley)

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 245,070 $ (NYSE)

Die Aktie von Palo Alto befindet sich in einer langfristigen Rally. Diese startete mit dem Tief bei 13,027 USD am 24. Juni 2013. Am 04. Dezember 2020 brach die Aktie über die obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung aus. Damit wurde sie deutlich beschleunigt. Am 20. April 2022 erreichte der Wert ein Hoch bei 213,63 USD.

Anschließend korrigierte der Wert in einem bullischen Keil zurück an ein altes Zwischenhoch bei 134,33 USD. Im Januar 2023 testete er ausführlich diese Unterstützung. Am 14. Februar kam es zum Ausbruch aus dem Keil. Dieser Ausbruch führte zu einer dynamischen Rally auf das aktuelle Rekordhoch bei 258,88 USD.

In meinem Musterdepot Active Trading, das Teil von stock3 Trademate ist, wurde am 04. August zu 2,25 EUR eine Position in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000MB6Z1A0 eröffnet. Am 21. August wurden 2/3 der Position mit einem Gewinn von 59,11 % verkauft. Damit wurde etwas mehr als das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Der Gewinn läuft weiter. Diese Position notiert aktuell mit 115,56 % im Plus.

Seit 05. Juli konsolidiert die Aktie wieder. Dabei kam es sogar zu einem Rückfall unter das alte Allzeithoch bei 213,63 USD. Aber am log. 38,2 % Retracement bei 200,28 USD drehte der Wert am Tag vor den letzten Quartalszahlen nach oben. Mit diesen Zahlen schoss der Aktienkurs auf 246,30 USD nach oben und näherte sich damit dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch an. Dabei entstand ein Inselgap, von dem noch ein Rest zwischen 226,32 und 225,50 USD offen ist. In den letzten Tagen zeigte sich der Wert wieder in einer guten Verfassung. Er notiert nur noch knapp unter dem Hoch nach dem Kurssprung nach den Zahlen und damit erneut fast am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Weiteres Kaufsignal in Sicht

Gelingt der Aktie von Palo Alto ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 246,30 USD, dann wäre eine weitere Rally möglich. Erstes Ziel wäre das Allzeithoch bei 258,88 USD. Idealerweise setzt der Wert von dort aus einige Tage zurück und testet den Ausbruchsbereich von oben noch einmal. Anschließend wäre die Fortsetzung der Rally bis hin zu einem mittelfristigen Ziel 393,88 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter das Inselgap abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis 201,17-200,28 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Palo Alto steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Mit diesem Signal würde sich die Aktie erneut Potenzial von über 50 % verschaffen.

Palo Alto Networks Inc.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)