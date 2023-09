SAP - Befreiungsschlag vs. Bullenfalle

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 128,740 € (XETRA)

Bis an das Hoch aus dem November 2021 hatte sich die Aktie von SAP innerhalb des Aufwärtstrends der letzten Monate nach oben gearbeitet, ehe im Juli der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen und nach einer weiteren Kaufwelle eine scharfe Gegenbewegung bis an den Support bei 118,00 EUR geführt hatte.

Hier stellten sich die Käufer den Bären abermals in den Weg und sorgten in den letzten Tagen für eine weitere Aufwärtsbewegung, die aber aufgrund ihrer hohen Schwankungsbreite wenig vertrauenserweckend ausfällt.

Sprung über 132,00 EUR notwendig

Aufgrund der internen Struktur dieses Anstiegs handelt es sich im bullischen Fall um die Vorbereitung eines weiteren Kaufimpulses, der weit über 132,00 EUR in Richtung 134,50 und 137,50 EUR führen könnte.

Im bärischen Fall befindet sich die Aktie dagegen im letzten Teilanstieg der Rallyphase seit Ende April und dürfte in Kürze in Richtung 120,00-EUR-Marke zurücksetzen. Ein Scheitern am aktuellen Hoch bzw. am kurzfristigen Kursziel einer solchen letzten Aufwärtsphase bei 131,50 EUR, sowie ein rasanter Abverkauf unter 125,40 EUR wären deutliche Zeichen für die beschriebene Trendwende. Unter der Marke dürfte auch der Support bei 122,70 EUR zügig gebrochen und die SAP-Aktie bis 120,00 und 118,52 EUR durchgereicht werden. Unter dem Tief aus dem Juli wäre sogar ein Abverkauf bis 112,78 EUR denkbar.

Charttechnisches Fazit: Den Anteilen des Softwarekonzerns droht eine deutliche Korrektur bis 120,00 EUR, die bei einem Bruch von 125,40 EUR aktiviert wäre.

Erst ein Anstieg über 132,00 EUR würde bestätigen, dass sich die SAP-Aktie weiter in einem Aufwärtstrend mit einem idealen Ziel bei 137,50 EUR befindet.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

